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رياضة

المصري يستقر على مقر إقامته في نيجيريا استعدادًا لمواجهة إنيمبا بالكونفيدرالية

فندق اقامة المصري،
فندق اقامة المصري، فيتو

استقر محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري على اختيار أحد الفنادق بمدينة أويو النيجيرية كمقر لاقامة الفريق الأول استعدادًا لمباراته أمام مضيفه فريق إنيمبا ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الثانية والعشرين.

وغادر مطار القاهرة الدولي محمود جابر المدير الإداري لفريق المصري البورسعيدي والدكتور محمود الشحات طبيب الفريق  في طريقهما إلى مدينة لاجوس النيجيرية وذلك لإتمام كافة ترتيبات بعثة النادي والتي ستغادر القاهرة صباح بعد غد الخميس استعدادًا لمباراة الفريق ببطولة الكونفيدرالية والتي ستجمعه بمضيفه فريق إنيمبا النيجيري.

 

محمود جابر والدكتور محمود الشحات يطيران إلى نيجيريا 


وعقب الوصول إلى لاجوس سينتقل الثنائي إلى مدينة أويو عبر رحلة طيران داخلي،  حيث سيتوجهان إلى الفندق الذي تم اختياره كمقر لإقامة الفريق وكذا ملاعب التدريب والملعب الذي ستقام عليه المباراة بالإضافة للاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بإقامة الفريق وتنقلاته خلال فترة تواجده في نيجيريا.

 

 

 

موعد سفر بعثة المصري


الجدير بالذكر أن بعثة المصري ستغادر القاهرة في الساعة الساعة التاسعة وعشر دقائق صباح بعد غد الخميس، لتصل إلى العاصمة النيجيرية أبوجا في الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت أبوجا - الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، قبل أن تستقل رحلة طيران داخلي تستغرق نحو 80 دقيقة إلى مدينة أويو والتي ستستضيف المباراة.

 

المصري يصطحب “شيف خاص” إلى نيجيريا 

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي سفر أحد الطهاة  مع بعثة النادي إلى نيجيريا استعدادًا لمباراة إنيمبا ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

سيغادر الشيف القاهرة بعد قليل بصحبة  محمود جابر المدير الإداري للفريق والدكتور محمود الشحات طبيب الفريق في طريقهم إلى مدينة لاجوس النيجيرية ومنها إلى مدينة أويو عبر رحلة طيران داخلي،  حيث سيتفق مع مسؤولي الفندق الذي سيقيم به الفريق بمدينة أويو على تفاصيل وجبات الطعام ومكوناتها ومواعيدها وطريقة إعدادها خلال فترة تواجد الفريق هناك.

 

موعد مباراة المصري وانيمبا النيجيري

يلتقي فريق المصري ومضيفه فريق إنيمبا النيجيري على ستاد جودسويل أكبابيو في بمدينة أويو النيجيرية في السادسة مساء الأحد القادم الموافق الثاني عشر من يناير الجاري بالجولة الخامسة من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة )  للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

 

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