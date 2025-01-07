الثلاثاء 07 يناير 2025
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صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة بالزيادة الجديدة

صرف منحة عيد الميلاد
صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة، فيتو

بدأت مكاتب البريد في أنحاء محافظات الجمهورية في صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة بالزيادة الجديدة وتبلغ قيمة منحة عيد الميلاد المجيد مبلغ 1000 جنيه.

 

صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة بالزيادة الجديدة

وكشفت مديريات العمل بالمحافظات، عن صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة بالزيادة الجديدة، مؤكدة أن الصرف يجري للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة البيانات والمستفيدة من وحدة العمالة غير المنتظمة بمديرية العمل

وأشارت المديريات أن صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة بالزيادة الجديدة، يستمر لمدة شهر تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس السيسي وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بهدف دعم هذه الفئة المهمة من المجتمع.

كما أن المستحقين لهذه المنحة هم العمال غير المنتظمين المسجلين رسميا لدى وزارة العمل ومديرياتها في المحافظات، وتشترط الوزارة أن يكون المستفيد غير مدرج ضمن أي برامج حماية اجتماعية أخرى، مثل معاشات التضامن الاجتماعي أو برنامج "تكافل وكرامة".

 

منح العمالة غير المنتظمة 

 

ويتم صرف 6 منح دورية تصرف سنويًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدي مديريات العمل تشمل: 

1. منحة عيد الميلاد  قيمتها 1000 جنيه.

2. منحة شهر رمضان قيمتها 1000 جنيه. 

3. منحة عيد الفطر قيمتها 1000 جنيه.  

4. منحة عيد العمال قيمتها 1000 جنيه.  

5. منحة عيد الأضحى قيمتها 1000 جنيه. 

6.منحة المولد النبوي الشريف قيمتها 1000 جنيه. 

 

وأكدت وزارة العمل أن هذه المنحة مخصصة فقط للعمالة غير المنتظمة الرسمية، مع استثناء المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية الأخرى، ويأتي ذلك لضمان استفادة الفئات الأكثر احتياجا من هذا الدعم.

 

تعد منحة العمالة غير المنتظمة خطوة إيجابية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، وتؤكد على حرص الدولة على تحسين أوضاعهم الاقتصادية، ومع صرف هذه المنح الدورية، يتطلع العمال إلى مستقبل أفضل مدعوم برؤية تسعى لتحقيق التوازن الاجتماعي.

وقرر وزير العمل محمد جبران اليوم الأحد رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة، المُسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، من 500 إلى 1000 جنيه للعامل غير المنتظم، وذلك ابتداءً من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025، ومن المتوقع أن تكون التكلفة الاجمالية لصرف الـ 6 منح الدورية، تقريبًا، مليارًا و500 مليون جنيه سنويًّا.

صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة بالزيادة الجديدة، فيتو
صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة بالزيادة الجديدة، فيتو

ووجه وزير العمل الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك القرار.

وأكد الوزير جبران أن هذا القرار يأتي في إطار استمرار الوزارة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا ومنها “العمالة غير المنتظمة”.

وقال محمد جبران وزير العمل: إنه خلال العام 2024 نجحت الوزارة ومديرياتها في حصر وتسجيل 133 ألفًا، و330 عاملًا، وضمهم إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالوزارة عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر. 


وكشف وزير العمل عن إجمالي ما تم صرفه على إعانات اجتماعية وصحية و6 منح سنوية، و"بند الحوادث الطارئة "، 936 مليونًا و373 ألفًا، و733 جنيها، كما شهد هذا العام قرار هام بزيادة قيمة المنح السنوية وعددها 6 منح، من 500 إلى 1000 جنيه لكل منحة.

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