الخارجية الفرنسية تصعد لهجتها تجاه إيران لهذا السبب

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، الرعايا الفرنسيين إلى عدم التوجه إلى إيران، لحين الإفراج الكامل عن الفرنسيين المعتقلين فيها، بحسب فرانس برس.

فرنسا تصعد لهجتها مع إيران بشأن الرهائن

وقال بارو خلال مؤتمر السفراء، إنّ "وضع مواطنينا في إيران غير مقبول بكل بساطة: إنّهم محتجزون ظلما منذ عدّة سنوات، في ظروف غير لائقة".

دعوات لعدم زيارة إيران حتى الإفراج عن رهائنهم

ودعا الفرنسيين "إلى عدم التوجه إلى إيران لحين الإفراج الكامل عن الرهائن وعددهم الرسمي ثلاثة.

ويقبع في السجون الإيرانية زوجان فرنسيان، هما سيسيل كوهلر وجاك باريس، منذ مايو 2022 وتتهمهما السلطات بـ "التجسس"، وهو ما ينفيه أقاربهما.

كما أن فرنسيًّا ثالثًا، يُدعى أوليفييه ولكن لم يتم الكشف عن اسمه الأخير، محتجز أيضًا في إيران منذ عام 2022.

وتعتبر باريس هؤلاء السجناء بأنهم رهائن الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.