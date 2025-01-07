الثلاثاء 07 يناير 2025
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خارج الحدود

الخارجية الفرنسية تصعد لهجتها تجاه إيران لهذا السبب

وزير الخارجية الفرنسي،فيتو
وزير الخارجية الفرنسي،فيتو

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، الرعايا الفرنسيين إلى عدم التوجه إلى إيران، لحين الإفراج الكامل عن الفرنسيين المعتقلين فيها، بحسب فرانس برس.

فرنسا تصعد لهجتها مع إيران بشأن الرهائن

وقال بارو خلال مؤتمر السفراء، إنّ "وضع مواطنينا  في إيران غير مقبول بكل بساطة: إنّهم محتجزون ظلما منذ عدّة سنوات، في ظروف غير لائقة".

دعوات لعدم زيارة إيران حتى الإفراج عن رهائنهم

ودعا الفرنسيين "إلى عدم التوجه إلى إيران لحين الإفراج الكامل عن الرهائن وعددهم الرسمي ثلاثة.

ويقبع في السجون الإيرانية زوجان فرنسيان، هما سيسيل كوهلر وجاك باريس، منذ مايو 2022 وتتهمهما السلطات بـ "التجسس"، وهو ما ينفيه أقاربهما.

كما أن فرنسيًّا ثالثًا، يُدعى أوليفييه ولكن لم يتم الكشف عن اسمه الأخير، محتجز أيضًا في إيران منذ عام 2022.

وتعتبر باريس هؤلاء السجناء بأنهم رهائن الدولة.

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الخارجية الفرنسية جان نويل بارو إيران فرنسا

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