النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مطعم شهير في فيصل

انتدبت نيابة الجيزة المعمل الجنائي لبيان سبب حريق اندلع داخل مطعم فى شارع فيصل ، دون وقوع خسائر بشرية.

كانتغرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل مطعم شهير بشارع فيصل ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء لمكان الحريق.

وفرض رجال الحماية المدنية كردون أمني حول المنطقة لمنع تفاقم الكارثة، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.