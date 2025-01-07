الثلاثاء 07 يناير 2025
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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مطعم شهير في فيصل

حريق مطعم، فيتو
حريق مطعم، فيتو

انتدبت نيابة الجيزة المعمل الجنائي لبيان سبب حريق اندلع داخل مطعم فى شارع فيصل ، دون وقوع خسائر بشرية.

 

كانتغرفة عمليات النجدة،  تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل مطعم شهير بشارع فيصل ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء لمكان الحريق.

 

وفرض رجال الحماية المدنية كردون أمني حول المنطقة لمنع تفاقم الكارثة، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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