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رياضة

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال واتحاد جدة بكأس الحرمين

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

 يلتقي فريق  الهلال، نظيره اتحاد جدة اليوم الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا في المباراة التي تجمعهما في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.


طريق الهلال والاتحاد في كأس الملك

 وشق نادي الهلال طريقه في بطولة كأس خادم الحرمين بالفوز على البكيرية بهدف نظيف في الدور الـ32 من عمر المسابقة، قبل أن يكتسح الطائي في دور الـ16 بأربعة أهداف دون رد، ليحجز مقعدًا أمام الاتحاد في ربع النهائي.


فيما تخطى نادي الاتحاد نظيره العين بثلاثية نظيفة في الدور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يفوز على الجندل بثنائية دون رد، ليواجه الهلال في مباراة نارية بين الغريمين.



موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

 يواجه فريق الهلال نظيره الاتحاد، اليوم، الثلاثاء الموافق 7 يناير 2024، في إطار دور الربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تنطلق صافرة بداية المواجهة  7.30 مساء بتوقيت مصر.


القناة الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في كأس الملك السعودي

 وتنقل شبكة ssc الرياضية السعودية مباراة الهلال والاتحاد في بطولة كأس الملك السعودي، في إطار منافسات دور الربع  النهائي، حيث أعلنت الشبكة عن نقل الكلاسيكو عبر قناة ssc hd 1.

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