الثلاثاء 07 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تفاصيل خطوبة زيندايا وتوم هولاند

زيندايا وتوم هولاند،
زيندايا وتوم هولاند، فيتو

زيندايا، ذكرت مصادر لموقع TMZ، تفاصيل جديدة، حول خطبة الثنائي الهوليوودي الشهير زيندايا وتوم هولاند.

وذكر الموقع، أن الممثل  توم هولاند، تقدم بطلب الزواج من زيندايا، في الفترة ما بين عيد الميلاد، ورأس السنة الجديدة في منزل عائلة الممثلة، وتحديدا من والدها، الذي رحب الأمر، وأعطاه مباركته للزواج من ابنته.

 

خطوبة زيندايا وتوم هولاند

 وكشفت عدد من المواقع الصحفية، أن الممثلة زيندايا  وتوم هولاند، تم خطبتهما رسميا، بعد سنوات من علاقتهم العاطفية.

 

واشارت المواقع الصحفية، أن الخاتم الماسي الذي ظهرت به زانيدايا، في حفل الجلولدن جلوب، هو خاتم خطوبتها.

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خاتم الخطبة
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توم هولاند عن علاقته مع زيندايا: أمر شخصي نحن متحفظان حول الحديث عنها

 يذكر أن الممثل الشاب توم هولاند،  أوضح في تصريحات سابقة، أن علاقته العاطفية مع الممثلة الشهيرة زيندايا، هو أمر خاص به، وأنه لا يفضل الحديث عن علاقاته العاطفية. 

وقال توم هولاند في تصريحات صحفية جديدة: “علاقتنا أمر شخصي نحن متحفظان حول الحديث عنها وليس لها علاقة بمسيرتنا التمثيلية”.

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