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رياضة

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة سموحة

وسام أبو علي
وسام أبو علي

الدوري المصري، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة سموحة اليوم. 

 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة سموحة 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير 

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة واشرف داري وأكرم توفيق 

الوسط: إمام عاشور وأفشة ومروان عطية 

الهجوم: حسين الشحات وكهربا ووسام أبو علي 

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو أخيرة مع اللاعبين اليوم قبل التحرك إلى ملعب القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة سموحة. 

ويستضيف إستاد القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء مباراة النادي الأهلي أمام نظيره سموحة، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الخامسة ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

مباراة الأهلي وسموحة 

ويستهدف النادي الأهلي تحقيق الفوز أمام سموحة، حيث يرفع الأحمر شعار لا بديل عن الفوز وذلك لاستعادة نغمة الانتصارات وأرضاء جماهيره الغاضبة حيث  غابات الانتصارات عن الفريق خلال أخر مباراتان حيث تعادل مع إنبي بدون أهداف ضمن بطولة الدوري المصري، وخسر أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون برد بدوري أبطال إفريقيا. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة منافسة سموحة في الرابعة عصر غد الثلاثاء الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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كولر الأهلي وسام أبو علي

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