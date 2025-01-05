بعد تعادل ليفربول ومان يونايتد، ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 2025

ترتيب الدوري الانجليزي، واصل ليفربول تصدر ترتيب جدول الدوري الانجليزي 2025 بعد نعادله اليوم مع المان يونايتد 2-2 في المباراة التي جمعتهما بقمة الجولة العشرين من البريميرليج.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي2025

1- ليفربول 46 نقطة

2- آرسنال 40 نقطة

3- نوتينغهام فورست 37 نقطة

4- تشيلسي 36 نقطة

5- نيوكاسل يونايتد 35 نقطة

6- مانشستر سيتي 34 نقطة

7- بورنموث 33 نقطة

8- أستون فيلا 32 نقطة

9- فولهام 30 نقطة

10- برايتون 28 نقطة

11- برينتفورد 27 نقطة

12- توتنهام هوتسبير 24 نقطة

13- مانشستر يونايتد 23 نقطة

14- وست هام يونايتد 23 نقطة

15- كريستال بالاس 21 نقطة

16- إيفرتون 17 نقطة

17- وولفرهامبتون 16 نقطة

18- إبسويتش تاون 16 نقطة

19- ليستر سيتي 14 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط



جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2025

وتعادل فريق ليفربول مع نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب “أنفيلد”.

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وسجل ليساندرو مارتينيز الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد في شباك ليفربول في الدقيقة 52، وتعادل جاكبو لـ ليفربول بتسجيله هدفا رائعا في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 59، وتقدم محمد صلاح لـ ليفربول بالهدف الثاني في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، وسجل ديالو هدف تعادل مانشستر يونايتد في شباك ليفربول بالدقيقة 80 بتصويبة خادعة بقدمه اليسرى.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

بدأ ليفربول أمام مانشستر يونايتد كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

في خط الوسط: ريان جرافنبرخ - أليكسيس ماك أليستر - كورتس جونز.

في خط الهجوم: لويس دياز - كودي جاكبو - محمد صلاح.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول

فيما بدأ مانشستر يونايتد مباراة ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

في خط الدفاع: ماتياس دي ليخت - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز.

في خط الوسط: نصير مزراوي - مانويل أوجارتي - كوبي ماينو - ديوجو دالوت.

في خط الهجوم: آماد ديالو - راسموس هويلوند - برونو فرنانديز.

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