زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب مدينة شيراز بإيران

أعلن مركز الزلازل الأورومتوسطي تسجيل زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر جنوبي إيران.

زلزال قوي يضرب جنوب إيران

ووفقا للمركز، فإن مركز الزلزال (السطحي) يقع على بعد 139 كيلومترا جنوب مدينة شيراز التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.25 مليون نسمة، بينما تقع بؤرته على عمق 19 كيلومترا.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

ثاني زلزال يضرب إيران خلال 24 ساعة

وذكر المركز أن هذا الزلزال هو الثاني الذي ضرب إيران خلال 24 ساعة، بعد الزلزال الذي ضرب قرية بلوك الواقعة في منطقة إسماعيلي بمدينة جيروفت بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران صباح اليوم.

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