السبت 04 يناير 2025
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خارج الحدود

بلينكن عن احتمال نشوب صراع مباشر بين روسيا وأمريكا: يجب الحذر

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على احتمال نشوب صراع مباشر بين روسيا والولايات المتحدة.

بلينكن يعلق على احتمال نشوب صراع مباشر بين روسيا والولايات المتحدة
 
 

وقال بلينكن في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز": "تعاملنا مع مخاوفنا بطريقة تمنعنا من الدخول في صراع مباشر مع روسيا".

وتابع: "يجب أن نكون حذرين للغاية بشأن ذلك".

 
وأشار بلينكن إلى أن "المواطنين الأمريكيين لا يريدون أن تشارك الولايات المتحدة بشكل مباشر في الصراعات العسكرية، وأضاف: "الأمريكيون يريدون منا ألا نشارك في الحروب، حتى نتجنب الصراعات".

 

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن أن واشنطن تشعر بالقلق إزاء احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية، وبحسب بلينكن، يمكن للصين أن تلعب دور الرادع في هذا الموضوع.

بوتين يقر العقيدة النووية

وفي 19 نوفمبر 2024، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقيدة النووية المحدثة للبلاد، وجاء في المرسوم الرئاسي أنه "بهدف تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي "أقرر اعتماد (وثيقة) "أسس سياسة دولة الاتحاد الروسي في مجال الردع النووي"، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعه يوم 19 نوفمبر.

ويأتي توقيع بوتين على المرسوم بشأن تعديل سياسة الردع النووي الروسية بعد مضي يومين على نبأ سماح الرئيس الأمريكي جو بايدن لقوات كييف بشن ضربات باستخدام صواريخ ATACMS البعيدة المدى على عمق الأراضي الروسية.

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استخدام روسيا للأسلحة النووية الرئيس الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة

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