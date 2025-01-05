النيابة تأمر بسرعة التحريات في واقعة صدام قطار لسيدة في المنوفية

أمرت النيابة العامة، بمحافظة المنوفية، بسرعة التحريات فى واقعة سيدة بقرية شنوان، التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية التى لقيت مصرعها، اليوم الأحد، بعد أن صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد.

تفاصيل الواقعة بالمنوفية

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شبين الكوم، يفيد بوفاة السيدة "هـ.أ.ع" في حادث قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى التعليمي بشبين الكوم، وتحرير محضر بالواقعة.

وأفاد شهود عيان، أن السيدة كانت تعبر شريط السكة الحديد لتشتري الخبز من مخبز بالجهة الأخرى، فاختل توازنها وسقطت بعد أن اشتبكت ثيابها في أسلاك التحويلة، فلم تستطع المرور قبل أن يأتي القطار فصدمها في رأسها وتوفيت في الحال.

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