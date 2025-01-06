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محافظات

محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لاختيار مدير عام إدارة شبين الكوم

اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماع اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية بمديرية التربية والتعليم لاختيار الأكفأ والأنسب لإنجاز المهام المطلوبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وضخ دماء جديدة لتحقيق التنمية المستدامة وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، اللواء عبد الله عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، مديري مديريات التنظيم والإدارة والشئون الصحية، المستشار القانوني، مدير عام إدارة الشئون القانونية، الأمانة الفنية بإدارة الموارد البشرية.
 

اختيار أفضل العناصر بكل شفافية ونزاهة 

وأشار محافظ المنوفية إلى أن اللجنة تقوم بإجراء المقابلات الشخصية لعدد (5 ) من المتقدمين، وذلك لفحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية ونزاهة لشغل تلك الوظيفة والدفع بقيادات قادرة على تحمل المسؤولية والعمل الميداني لدفع عجلة التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك وفقًا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها، فضلا عن مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير المنظومة وقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.
 

معدلات العمل وإنجاز المهام

وأكد محافظ المنوفية حرصه على الدفع بالكوادر والقيادات القادرة على تطوير معدلات العمل وإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية، لافتًا إلى أننا مستمرون في تطوير ورفع كفاءة جميع الاجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة وذلك بما يتماشى مع مبادئ ومعايير الجمهورية الجديدة لخلق جهاز إداري قادر وفعال وتحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الأداء الحكومي.

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