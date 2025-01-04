السبت 04 يناير 2025
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خارج الحدود

في آخر جولة له بمنصبه، بلينكن يزور كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فيتو

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة خارجية من المتوقع أن تكون الأخيرة له في منصبه، ستشمل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أمس الجمعة أن بلينكن سيزور سيئول وطوكيو وباريس اعتبارا من يوم غد الأحد.

وقال مسؤولون إنه سيعود إلى واشنطن في وقت مبكر يوم الخميس المقبل لحضور مراسم جنازة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.

وفي كوريا الجنوبية التي تعاني من اضطرابات سياسية في أعقاب إقالة الرئيس يون سيوك يول، وفي اليابان، ينوي بلينكن تسليط الضوء على توسيع التعاون الأمريكي مع البلدين كجزء من استراتيجية إدارة الرئيس جو بايدن الخاصة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف البيان أنه في طوكيو سيقوم بلينكن "باستعراض التقدم الهائل الذي أحرزه التحالف الأمريكي الياباني خلال الأعوام القليلة الماضية". ويشمل هذا التقدم الموافقة على مبيعات أسلحة كبيرة تم الإعلان عنها يوم الجمعة والتي بموجبها ستقوم الولايات المتحدة بتسليم اليابان صواريخ متوسطة المدى ومعدات ذات صلة وتدريب بقيمة 3.64 مليار دولار.

ويختتم بلينكن جولته بزيارة باريس حيث يجتمع مع مسؤولين فرنسيين لبحث التطورات في الشرق الأوسط والأمن الأوروبي، خاصة في أوكرانيا.

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