في آخر جولة له بمنصبه، بلينكن يزور كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة خارجية من المتوقع أن تكون الأخيرة له في منصبه، ستشمل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أمس الجمعة أن بلينكن سيزور سيئول وطوكيو وباريس اعتبارا من يوم غد الأحد.

وقال مسؤولون إنه سيعود إلى واشنطن في وقت مبكر يوم الخميس المقبل لحضور مراسم جنازة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.

وفي كوريا الجنوبية التي تعاني من اضطرابات سياسية في أعقاب إقالة الرئيس يون سيوك يول، وفي اليابان، ينوي بلينكن تسليط الضوء على توسيع التعاون الأمريكي مع البلدين كجزء من استراتيجية إدارة الرئيس جو بايدن الخاصة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف البيان أنه في طوكيو سيقوم بلينكن "باستعراض التقدم الهائل الذي أحرزه التحالف الأمريكي الياباني خلال الأعوام القليلة الماضية". ويشمل هذا التقدم الموافقة على مبيعات أسلحة كبيرة تم الإعلان عنها يوم الجمعة والتي بموجبها ستقوم الولايات المتحدة بتسليم اليابان صواريخ متوسطة المدى ومعدات ذات صلة وتدريب بقيمة 3.64 مليار دولار.

ويختتم بلينكن جولته بزيارة باريس حيث يجتمع مع مسؤولين فرنسيين لبحث التطورات في الشرق الأوسط والأمن الأوروبي، خاصة في أوكرانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.