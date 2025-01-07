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رياضة

بشير التابعي: الأهلي على صفيح ساخن ومن غير المنطقي أن يضع الشناوي شروطه

بشير التابعي، فيتو
بشير التابعي، فيتو

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صفيح ساخن بسبب الخسارة من شباب بلوزداد.

 

بشير التابعي ينتقد تصرف بعض جماهير المصري البورسعيدي 

وقال بشير التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" ما حدث من بعض جماهير المصري في مباراة الزمالك، سلوك غير متحضر، والموقف شائك ومحرج والجميع مخطئ".

وتابع:" من غير المنطقي أن يضع محمد الشناوي شرطًا بعدم الجلوس على مقاعد البدلاء، والخسارة في الأهلي بتسبب العديد من الأزمات وتضع النادي على صفيح ساخن".

وواصل:" علي معلول، يرى أن ما حدث له لا يليق بيه وكان يسعى لتجديد عقده أكثر من موسم، وعلي معلول مصاب، لن يقدم للأهلي أي إضافة فنية، والأهلي يمر بظروف صعبة حاليًا ولن تساعده على استعادة مستواه".

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بشير التابعي الزمالك الأهلي شباب بلوزداد علي معلول الشناوي

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