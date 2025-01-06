الثلاثاء 07 يناير 2025
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محافظات

الأنبا تكلا يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية دشنا (صور)

قنا، فيتو
قنا، فيتو

ترأس الأنبا تكلا، مطران دشنا وتوابعها، قداس ليلة عيد الميلاد المجيد، وسط أجواء الفرحة والسعادة بليلة الميلاد، وبحضور عدد من الآباء الكهنة وشعب الكنيسة.

وتوافد أقباط  قنا، مساء الإثنين، على كنائس المحافظة، لحضور قداس عيد الميلاد المجيد وسط أجواء احتفالية تزينت بداخل الكنيسة.

وحرص الأقباط على إشعال الشموع وترديد الترانيم وسط حضور شعب الكنيسة والآباء والكهنة وتقديم المسئولين والقيادات التنفيذية التهانى لقيادات الكنائس بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 

فرض كردونات أمنية حول الكنائس 

وفرضت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا عدد من الكردونات الأمنية حول الكنائس وفى محيطها لتأمين صلوات قداس عيد الميلاد المجيد.  

 

إقامة قداس عيد الميلاد 

وتقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم الإثنين، قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس.  

 

مشاركة عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة 

ويشارك فى احتفال الكنيسة عدد من الوزراء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة والكتاب والصحفيين ورؤساء الكنائس والأقباط من مختلف المحافظات، وسط رعاية فريق الكشافة بالكنيسة. 

وسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه إلى خلق  التلاحم الوطني بين المسلمين والمسيحيين بمصر وتفعيل حوار الأديان بين مصر والعالم حيث جاءت زيارته لمقر الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية لتهنئة الأقباط بأعياد الميلاد لتؤكد على أهدافه، فضلا عن استقبال العديد من الرموز المسيحية من مختلف دول العالم وعلى رأسهم بابا الفاتيكان.

  

مقاليد الحكم على ترسيخ مبدأ المواطنة

كما حرص الرئيس السيسي، منذ توليه مقاليد الحكم على ترسيخ مبدأ المواطنة والتأكيد على روح الوحدة الوطنية التي تجمع بين جموع المصريين من خلال العمل الجاد والتواجد في كافة المناسبات، وإصدار القوانين والتشريعات المنظمة لبناء الكنائس، إلى جانب إصدار قرارات جمهورية بإنشاء هيئة للأوقاف الكاثوليكية والإنجيلية.  

والسيسي هو أول رئيس جمهورية في مصر يحرص على حضور احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد وزيارة الكنيسة فضلا عن اهتمامه ببناء الكنائس في المدن الجديدة، والعمل على تقنين أوضاع الكنائس وملحقاتها في مختلف المحافظات إلى جانب إعادة ترميم وإصلاح وتجديد الكنائس التي تضررت جراء الهجمات الإرهابية التي شنتها الجماعة الإرهابية في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وما تلا ذلك من أحداث.  

كما زار الرئيس السيسي الكنيسة 11 مرة لتهنئة الأقباط ونشر رسالة السلام والمحبة والطمأنينة. 

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الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها قنا كاتدرائية ميلاد المسيح محافظة قنا مطران دشنا

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