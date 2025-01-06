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أخبار مصر

محافظة الجيزة تُجري تدريبات مكثفة لمواجهة الأزمات والكوارث

محافظة الجيزة تُجري
محافظة الجيزة تُجري تدريبات مكثفة لمواجهة الأزمات والكوارث

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع قيادات المحافظة ومسؤولي إدارة الأزمات، في خطوة استباقية لتعزيز جاهزية المحافظة للتعامل مع أي أزمات أو كوارث طارئة.

جاء هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستعداد الدائم لمواجهة أي تحديات قد تواجه البلاد.

سيناريوهات واقعية لاختبار الكفاءة

وخلال الاجتماع، تم مناقشة سيناريوهات مختلفة للأزمات والكوارث المحتملة، وتم وضع خطط عمل تفصيلية للتعامل مع كل سيناريو، كما تم التأكد من جاهزية كافة الأجهزة والمعدات اللازمة للتعامل مع هذه الأزمات، ووضع خطط للإيواء والإغاثة للمتضررين.

 

تركيز على التدريب والتأهيل

وشدد محافظ الجيزة على أهمية التدريب المستمر للعاملين في مجال إدارة الأزمات، وتطوير مهاراتهم في التعامل مع مختلف أنواع الكوارث، كما أكد على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو أهلية، لضمان فعالية خطط الطوارئ.

الشبكة الوطنية للطوارئ ركيزة أساسية

وأشار المحافظ إلى الدور الهام الذي تلعبه الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في إدارة الأزمات، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من التقنيات المتطورة التي توفرها هذه الشبكة لتحسين عملية اتخاذ القرار.

ويهدف هذا التدريب إلى تحقيق عدة أهداف، منها:

رفع مستوى الاستعداد: التأكد من جاهزية المحافظة للتعامل مع أي أزمة بشكل فوري وفعال.

تحسين التنسيق: تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

تطوير الخطط: تطوير خطط الطوارئ بما يتناسب مع التطورات والتحديات الجديدة.

حماية المواطنين: حماية أرواح وممتلكات المواطنين في حالة وقوع أي أزمة.

وأكد محافظ الجيزة أن سلامة وأمن المواطنين هي أولوية قصوى، وأن المحافظة ستبذل كل ما في وسعها لضمان جاهزيتها للتعامل مع أي أزمة.

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