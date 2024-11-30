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خارج الحدود

ترامب يهدد "بريكس" بفرض رسوم جمركية بنسبة 100%

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم السبت، تحذيرا للدول التي تعتمد عملة جديدة في معاملاتها التجارية بعيدا عن الدولار.

 

ترامب يوجه تهديدا لدول بريكس 

وقال دونالد ترامب، "إن أي دولة في منظمة  بريكس تعتمد على عملة جديدة ستواجه رسوما جمركية بنسبة 100%"، وذلك في ظل سعي ترامب لاستعادة قوة الاقتصاد الأمريكي.

وقبل توليه إدارة البيت الأبيض تعهد الرئيس المنتخب بحماية صناعة السيارات الأمريكية الصنع من خلال فرض رسوم جمركية باهظة على الواردات.

ووعد ترامب بأن الرسوم الجمركية، وهي ضريبة على السلع المستوردة من دولة أخرى، ستكون جزءًا أساسيًا من خطته الاقتصادية في ولايته الثانية لاستعادة قوة الاقتصاد الأمريكي.

 

ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية جديدة 

وفي مقابل خططه لحماية العملة الامريكية أعلن ترامب عن خطط اقتصادية اخرى مثل فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع البضائع القادمة من المكسيك أو كندا في أول يوم له في منصبه.

ووفقا لـ اسوشيتدبرس، إذا نفذ دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كل شيء مستورد من المكسيك وكندا، فإن الزيادات في الأسعار التي يمكن أن تتبع ذلك سوف تتصادم مع وعد حملته الانتخابية بمنح الأسر الأمريكية استراحة من التضخم.

وفي هذا السياق يقول الاقتصاديون إن الشركات لن يكون أمامها خيار سوى تمرير التكاليف الإضافية، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والملابس والسيارات والمشروبات الكحولية وغيرها من السلع.

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ترامب الدولار بريكس الرسوم الجمركية

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