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رياضة

الشوط الأول، نوتنجهام يتقدم على وولفرهامبتون 0/2 في الدوري الإنجليزي

نوتنجهام، فيتو
نوتنجهام، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة وولفرهامبتون ضد نوتنجهام فورست بنتيجة 0/2، في المباراة التي تقام مساء اليوم الإثنين، على ملعب مولينيو، ضمن لقاءات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل مورجان جيبس وايت هدف نوتنجهام الأول في مرمى وولفرهامبتون في الدقيقة 7، وأضاف كريس وود الهدف الثاني في الدقيقة 44.

تشكيل وولفرهامبتون ضد نوتنجهام فورست 

خوسي سا، بيدرو ليما، سانتياجو بوينو، مات دوهيرتي، ريان آيت نوري، جواو جوميز، تومي دويل، رودريجو جوميز، جونسالو جيديس، هوانج هي تشان، يورجن ستراند لارسن.

تشكيل نوتنجهام أمام وولفرهامبتون 

ماتز سيلس، أولا أينا، نيكولا ميلنكوفيتش، موريلو، نيكو ويليامس، نيكولاس دومينجيز، إليوت أندرسون، مورجان جيبس وايت، كالوم هودسون أودوي، كريس وودأنتوني إيلانجا.

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وولفرهامبتون نوتنجهام فورست نوتنجهام الدوري الانجليزي البريميرليج

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