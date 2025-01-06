استعجال التقرير المروري لإصابة 14 شخصًا في اصطدام أتوبيس بالحاجز الخرساني بالدائري الأوسطي

استعجلت النيابة العامة، التقرير المروري في واقعة إصابة 14 شخصًا بإصابات بالغة إثر حادث اصطدام أتوبيس بالحاجز الخرساني بالطريق الدائري الأوسطي.

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بالطريق الدائرى الأوسطى.

وبالانتقال والفحص تبين اختلال عجلة القيادة من يد سائق أتوبيس رحلات على الطريق الدائري الأوسطي واصطدام بالحاجز الخرساني مما أسفر عن مصرع شخص وأصيب 14 آخرين.

وهرعت سيارات إسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية لطبيعتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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