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أخبار مصر

اليوم، غلق مكاتب الاشتراكات بالخط الثالث للمترو

مترو، فيتو
مترو، فيتو
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أعلنت الشركة المشغلة للخط الأخضر مترو الخط الثالث ، أنه يتم غلق مكاتب الاشتراكات اليوم  الثلاثاء 7 يناير ٢٠٢٥ في تمام الساعة ٣:٠٠ مساءً، مع العودة للتشغيل يوم الأربعاء ٨ يناير ٢٠٢٥.

 

وجاء نص إعلان الشركة كما يلى 

ركاب الخط الأخضر الثالث الكرام، يرجى العلم أن مكاتب الاشتراكات ستغلق اليوم الثلاثاء ٧ يناير ٢٠٢٥ في تمام الساعة ٣:٠٠ مساءً. مع العودة للتشغيل يوم الأربعاء ٨ يناير ٢٠٢٥.

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