تكليف أحمد صابر مديرًا لمستشفى الصدر وسامح ذكرى للرمد بسوهاج

أصدر الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج 4 قرارات جديدة وذلك ضمن جهود النهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة وتمكين الكوادر الطبية المتميزة.

وأوضح “دويدار” أنه تم تكليف الدكتور أحمد عيد صابر مديرًا لمستشفى الصدر والدكتورة منى عبد الناصر إبراهيم مديرًا لإدارة سلامة المرضى بجانب عملها وتكليف الدكتور أحمد محمد حسانين مديرًا لإدارة مكافحة العدوى والدكتور سامح إدوارد ذكري مديرًا لمستشفى الرمد بسوهاج.

وحث دويدار المكلفين على بذل مزيد من الجهد لخدمة المرضى، ويؤكد على تمكين الكوادر المتميزة للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

وتأتي تلك القرارات ضمن إجراءات رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بجميع أماكن تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة.

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