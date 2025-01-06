شاهد، صلاة قداس عيد الميلاد المجيد للأقباط الأرثوذكس بالشرقية

أجرت "فيتو" قبل قليل بثًّا مباشرًا نقلت خلاله قداس عيد الميلاد للأقباط الأرثوذكس من المطرانية في محافظة الشرقية احتفالًا بأعياد الميلاد المجيد.

كنيسة الأنبا تكلا هيمانوت في محافظة الشرقية

وأقامت كنيسة الأنبا تكلا هيمانوت في محافظة الشرقية، قداس عيد الميلاد، وذلك في حضور القمص انجيلوس وعدد من قساوسة الكنيسة والشمامسة وشعب الكنيسة، بالإضافة إلى حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

صلاة قداس عيد الميلاد، فيتو

أمن الشرقية يفرض تعزيزات أمنية حول الكنائس

وشهدت كنائس الشرقية، اليوم، تعزيزات أمنية مشددة، حيث فرضت قوات أمن الشرقية أطواقا وكردونات أمنية مشددة حول الكنائس، ومحيطها، بالإضافة إلى تفعيل الدوريات والأقوال الأمنية بشوارع مدينة الزقازيق وضواحيها.

صلاة قداس عيد الميلاد، فيتو١

عيد الميلاد المجيد، الأقباط ينتظرون السيسي.. و11 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية لترسيخ مبدأ المواطنة والتأكيد على روح الوحدة.. وخلق التلاحم الوطني بين المسلمين والمسيحيين.

وأقامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء الاثنين، قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس.

ويشارك فى احتفال الكنيسة عدد من الوزراء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة والكتاب والصحفيين ورؤساء الكنائس والأقباط من مختلف المحافظات، وسط رعاية فريق الكشافة بالكنيسة.

صلاة قداس عيد الميلاد، فيتو٢

وسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه إلى خلق التلاحم الوطني بين المسلمين والمسيحيين بمصر وتفعيل حوار الأديان بين مصر والعالم، حيث جاءت زيارته لمقر الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية لتهنئة الأقباط بأعياد الميلاد لتؤكد على أهدافه، فضلا عن استقبال العديد من الرموز المسيحية من مختلف دول العالم وعلى رأسهم بابا الفاتيكان.

صلاة قداس عيد الميلاد، فيتو٤

السيسي يحرص منذ توليه مقاليد الحكم على ترسيخ مبدأ المواطنة

كما حرص الرئيس السيسي، منذ توليه مقاليد الحكم على ترسيخ مبدأ المواطنة والتأكيد على روح الوحدة الوطنية التي تجمع بين جموع المصريين من خلال العمل الجاد والتواجد في كافة المناسبات، وإصدار القوانين والتشريعات المنظمة لبناء الكنائس، إلى جانب إصدار قرارات جمهورية بإنشاء هيئة للأوقاف الكاثوليكية والإنجيلية.

صلاة قداس عيد الميلاد، فيتو٥

السيسي أول رئيس جمهورية في مصر يحرص على حضور احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد

والسيسي هو أول رئيس جمهورية في مصر يحرص على حضور احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد وزيارة الكنيسة فضلا عن اهتمامه ببناء الكنائس في المدن الجديدة، والعمل على تقنين أوضاع الكنائس وملحقاتها في مختلف المحافظات إلى جانب إعادة ترميم وإصلاح وتجديد الكنائس التي تضررت جراء الهجمات الإرهابية التي شنتها الجماعة الإرهابية في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وما تلا ذلك من أحداث.

وزار الرئيس السيسي الكنيسة11 مرة لتهنئة الأقباط ونشر رسالة السلام والمحبة والطمأنينة.

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