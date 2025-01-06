الإثنين 06 يناير 2025
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محافظات

إجراءات أمنية بمحيط كنائس الشرقية لتأمين قداس عيد الميلاد

تأمين الكنائس،فيتو
تأمين الكنائس،فيتو

شددت قوات الأمن بمحافظة الشرقية مساء اليوم من إجراءاتها التأمينية حول جميع الكنائس بنطاق المحافظة قبل ساعات من بدء قداس عيد الميلاد، وتزينت الكنائس بالإضاءة المبهجة استعدادا للاحتفالات بعيد ميلاد السيد المسيح.

محافظ الشرقية: رفع درجة الاستعداد تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد

انتشار الفرق الطبية بالكنائس والعيادات المتنقلة بالزقازيق  

وتابع الدكتورهانى جميعة مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الاثنين عمل الفرق الطبية بالعيادات المتنقلة، والمنتشرة بمدينة الزقازيق، ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد المجيد.

محافظ الشرقية: رفع درجة الاستعداد تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد 

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع قوات الأمن لتنفيذ خطة تأمين جميع الكنائس بدائرة المحافظة قبل وأثناء وبعد احتفالات الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد. 

وشدد على اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين مع تكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية للتصدي لكافة المخالفات وتحقيق الإنضباط المروري. 

محافظ الشرقية يترأس المجلس التنفيذى

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة،محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة بالإضافة إلى نائب المستشار العسكري للمحافظة، والعميد كريم سويلم مدير ادارة الحماية المدنية، والعميد أحمد النجار مدير مباحث التموين، والعميد محمد فخر مدير شرطة المرافق، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية، وممثلين عن الأوقاف والكنيسة وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام. 

النظافة حول الكنائس وشوارع المدن والميادين العامة  

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة في محيط الكنائس وبجميع شوارع المدن والميادين العامة والحدائق والمتنزهات والإهتمام الكامل بنظافة البيئة وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم افتراش بضاعتهم على الطريق والتي تتسبب في إعاقة حركة السيارات والماره.

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تشديدات امنية بالشرقية الكريسماس اقباط الشرقية يقيمون قداس الميلاد المجيد اخبارمحافظة الشرقية

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