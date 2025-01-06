رئيس جامعة جنوب الوادي يلتقي بفريق عمل مركز الأوراق الثبوتية بالجامعة (صور)

التقى الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بفريق عمل مركز الأوراق الثبوتية المزمع إنشاؤه بالجامعة، جاء ذلك خلال اجتماع حضره الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفي بالجامعة وطروب طلبة أمين عام الجامعة وعبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد ومحمد نور مسئول المركز ومديري عموم إدارات شؤون الطلاب والموارد البشرية والعلاقات العامة والإعلام ومركز المعلومات ومهندسي مركز المعلومات.

واستمع رئيس الجامعة لشرح مفصل من مسئول المركز ومهندسي مركز المعلومات عن الخطوات التى تم اتخاذها من أجل تمكين منسوبى الجامعة من الحصول على أوراقهم الثبوتية بأقل مجهود من خلال خدمة إلكترونية آمنة ومتكاملة،واشاد رئيس الجامعة بفريق العمل مشددا على أهمية السرعة فى التنفيذ والإنجاز.

مركز الأوراق الثبوتية بقنا

وأشار رئيس الجامعة ان مركز الاوراق الثبوتيه سيكون بمثابة منفذ لجميع الوثائق الجامعية التي تخص منسوبي جامعة جنوب الوادي بهدف تيسير الحصول عليها عند الحاجة إليها.

وأشار أن جامعة جنوب الوادي تسعى من خلال انشاء هذا المركز إلى تقديم خدمة الكترونية متكاملة ذات جوده عاليه تساعد على اتاحه الوثائق الجامعية بكافة أنواعها مما يساهم في توفير الوقت والجهد وإتاحة الوصول الى المحتوى المعلوماتي بأيسر واسرع الطرق.

وقال رئيس الجامعة إن المركز سيكون له مقر خاص بالجامعة ومجلس إدارة يختص بكل ما يتعلق باقتناء وتنظيم وحفظ الاوراق الثبوتية وتقديم العناية الفائقة بها.

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