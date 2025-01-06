الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

السيسي خلال تهنئته بعيد الميلاد المجيد: مخزون المحبة بين المصريين يزداد يوميا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أول أسباب حماية بلادنا هو محبتنا لبعض، وأن مخزون المحبة بين كل المصريين يزيد يوما بعد يوم، وأن حجم الوعي والفهم الموجود عند المصريين حجم ضخم جدا، ويجعل المصريين لديهم الوعى في التعامل مع أي أمر سواء داخل مصر أو خارجها.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي - في كلمة له خلال مشاركته الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة -  التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وجموع الأقباط، قائلا، كل عام وانتم طيبين، والجميع بخير وسلام.

وقال الرئيس السيسي: عام سعيد وسنة بفضل الله سبحانه وتعالي أفضل من الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه يتابع كل الأمور وكافة ردود الأفعال، والقلق ربما يكون مبررا، وتابع: أنا أحدث العالم من خلالكم، وأن الأعوام الماضية كان يوجد بها قلق ولكن كل الأمور مرت بسلام. 


وتابع قائلا: إننا في مصر لابد أن ندرك العديد من الأمور، أهمهما أننا لا ننسي أن هناك رب، يحفظنا جميعا سبحانه وتعالي، وربما أحد ينسي أن الأمور غير ممسوكة، ولكن ندرك تماما أن العالم ممسوك بيد رب البشر وليس بيد البشر، ويجب أن نكون متأكدين أن الله موجود، ولا يستطيع أحد أن يصنع أي شئ في هذا الوجود إلا بأمر من الله سبحانه وتعالي، وهذا ليس معناه اننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلادنا.

 

وتابع قائلآ: كنت اتعامل مع كل الأمور بشرف كبير ونزاهة كبيرة، ولو كان المسئول عنكم إنسان غير صالح لابد أن تخافوا على بلادكم، ولو أن يده ملوثة بالدماء او أخذت أموال الناس يجب أن تخافوا على بلادكم، والحمدلله هذه الأمور غير موجودة، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة جدا، وكل عام وانتم بخير، وباذن الله الأيام القادمة تكون أفضل من الأيام السابقة.

ونوه الرئيس السيسي إلى أن قداسة البابا تواضروس الثاني له مكانة كبيرة في القلب وله جزيل الاحترام دائما.

وعقب كلمته التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع خورس الشمامسة بصحبة قداسة البابا تواضروس الثاني وسط أجواء من الفرحة سادت الجميع، وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني باقة من الزهور تعبيرا عن مشاعر المحبة والود للرئيس السسيسي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الميلاد كاتدرائية ميلاد المسيح البابا تواضروس الثاني
ads

الأكثر قراءة

سقطت على اثنتين من زميلاتها، طالبة بأزهر الزقازيق تلقي بنفسها من الطابق الرابع (فيديو وصور)

السيسي: ايدي مش متعاصة بدم حد ولا أخدت أموال الناس ولا أنا إنسان مش كويس

قوة تحركات القاهرة، أرض الصومال توجه ضربة موجعة لـ أديس أبابا

مدير إنفينيكس مصر يكشف للمستخدمين فئة الهواتف المعفاة من الرسوم الجمركية

السيسي للمصريين: مصر دولة كبيرة أوي، وأتعامل مع الأمور بنزاهة وأمانة

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد (بث مباشر)

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

ترامب يهدد بالجحيم من جديد ويؤكد: أنا أفضل صديق لـ إسرائيل

منوعات

المزيد

الجزائر تطلق أول عملية تصدير جوي للمواد الغذائية إلى كندا ودول أوروبية

جرائم العنصرية في ألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا

العاصفة الثلجية تشل حركة الطيران في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي

سيدة إيرانية تثير الجدل، انتزعت عمامة رجل دين عنوة ووضعتها على رأسها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين

استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الإثنين 6/1/2025

ما هو سعر كيلو النحاس اليوم الإثنين في سوق المعادن؟

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الإثنين 6-1-2025

المزيد

انفوجراف

مقتطفات من مسيرة رجل الخير والسلام.. الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب الشيشة وعلاقته بالتغلب على الأزمات والمشكلات

أسماء سورة الشعراء وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

دار الإفتاء توضح حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج في السابع والعشرين من رجب

المزيد
الجريدة الرسمية