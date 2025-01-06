السيسي خلال تهنئته بعيد الميلاد المجيد: مخزون المحبة بين المصريين يزداد يوميا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أول أسباب حماية بلادنا هو محبتنا لبعض، وأن مخزون المحبة بين كل المصريين يزيد يوما بعد يوم، وأن حجم الوعي والفهم الموجود عند المصريين حجم ضخم جدا، ويجعل المصريين لديهم الوعى في التعامل مع أي أمر سواء داخل مصر أو خارجها.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي - في كلمة له خلال مشاركته الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة - التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وجموع الأقباط، قائلا، كل عام وانتم طيبين، والجميع بخير وسلام.

وقال الرئيس السيسي: عام سعيد وسنة بفضل الله سبحانه وتعالي أفضل من الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه يتابع كل الأمور وكافة ردود الأفعال، والقلق ربما يكون مبررا، وتابع: أنا أحدث العالم من خلالكم، وأن الأعوام الماضية كان يوجد بها قلق ولكن كل الأمور مرت بسلام.



وتابع قائلا: إننا في مصر لابد أن ندرك العديد من الأمور، أهمهما أننا لا ننسي أن هناك رب، يحفظنا جميعا سبحانه وتعالي، وربما أحد ينسي أن الأمور غير ممسوكة، ولكن ندرك تماما أن العالم ممسوك بيد رب البشر وليس بيد البشر، ويجب أن نكون متأكدين أن الله موجود، ولا يستطيع أحد أن يصنع أي شئ في هذا الوجود إلا بأمر من الله سبحانه وتعالي، وهذا ليس معناه اننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلادنا.

وتابع قائلآ: كنت اتعامل مع كل الأمور بشرف كبير ونزاهة كبيرة، ولو كان المسئول عنكم إنسان غير صالح لابد أن تخافوا على بلادكم، ولو أن يده ملوثة بالدماء او أخذت أموال الناس يجب أن تخافوا على بلادكم، والحمدلله هذه الأمور غير موجودة، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة جدا، وكل عام وانتم بخير، وباذن الله الأيام القادمة تكون أفضل من الأيام السابقة.

ونوه الرئيس السيسي إلى أن قداسة البابا تواضروس الثاني له مكانة كبيرة في القلب وله جزيل الاحترام دائما.

وعقب كلمته التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع خورس الشمامسة بصحبة قداسة البابا تواضروس الثاني وسط أجواء من الفرحة سادت الجميع، وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني باقة من الزهور تعبيرا عن مشاعر المحبة والود للرئيس السسيسي.



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