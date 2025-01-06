رئيس مدينة نجع حمادي يتفقد محطة الصرف الصحي لمتابعة أسباب التسريب (صور)

أجري تاج جلال أبو سداح، رئيس مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، ومعه المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا جولة تفقدية لموقع محطة الصرف الصحى بصحراء هو، وذلك للوقوف على أسباب التسريب لمياه الصرف الصحى الذى حدث منذ أيام قليلة وعدم تكرار ما حدث مرة أخرى.

وفى سياق متصل أوضح بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز أنه كان لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا متمثلة فى المهندس رجب عرفة رئيس مجلس الإدارة بصمة واضحة بالنسبة لمد خطوط الصرف الصحى لمدينة الأمل ويليها مد خطوط مياه الشرب.

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنجع حمادى

كما استمع رئيس المركز لشرح تفصيلى عن محطة الصرف الصحى من قبل المهندس محمود حسين مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنجع حمادى عن آلية عمل المحطة ومدى الخدمة التى تقدمها إلى المواطن النجعاوى.

كما أكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى لا تألوا جهدا، وعلى أتم الاستعداد للمساعده بالمعدات تيسيرا وتسهيلا لإنجاز المهام المطلوبة منهم، جاء ذلك بحضور أحمد فريج نائب رئيس المركز وبيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز.

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