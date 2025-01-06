الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مدينة نجع حمادي يتفقد محطة الصرف الصحي لمتابعة أسباب التسريب (صور)

قنا,فيتو
قنا,فيتو

أجري تاج جلال أبو سداح، رئيس مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، ومعه المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا جولة تفقدية لموقع محطة الصرف الصحى بصحراء هو، وذلك للوقوف على أسباب التسريب لمياه الصرف الصحى الذى حدث منذ أيام قليلة وعدم تكرار ما حدث مرة أخرى.

وفى سياق متصل أوضح بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز أنه كان لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا متمثلة فى المهندس رجب عرفة رئيس مجلس الإدارة  بصمة واضحة بالنسبة لمد خطوط الصرف الصحى لمدينة الأمل ويليها مد خطوط مياه الشرب.

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنجع حمادى

كما استمع رئيس المركز لشرح تفصيلى عن محطة الصرف الصحى من قبل المهندس محمود حسين مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنجع حمادى عن آلية عمل المحطة ومدى الخدمة التى تقدمها إلى المواطن النجعاوى.

كما أكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى لا تألوا جهدا، وعلى أتم الاستعداد للمساعده بالمعدات تيسيرا وتسهيلا لإنجاز المهام المطلوبة منهم، جاء ذلك بحضور أحمد فريج نائب رئيس المركز وبيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف محافظة قنا مياه الشرب والصرف الصحي نجع حمادي مدينة نجع حمادي قنا شركة مياه الشرب والصرف الصحى رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب

مواد متعلقة

محافظ قنا يتابع العيادات الخارجية بمستشفي أبو تشت الجديدة قبيل تشغيلها (صور)

تعليم قنا تكرم الفائزين في المشروع الوطني للقراءة (صور)

تعليم قنا يعلن حصر أصحاب الأجهزة التعويضية

إصلاح كسر خط مياه رئيسي بشارع التأمينات في قنا
ads

الأكثر قراءة

سقطت على اثنتين من زميلاتها، طالبة بأزهر الزقازيق تلقي بنفسها من الطابق الرابع (فيديو وصور)

السيسي: ايدي مش متعاصة بدم حد ولا أخدت أموال الناس ولا أنا إنسان مش كويس

قوة تحركات القاهرة، أرض الصومال توجه ضربة موجعة لـ أديس أبابا

مدير إنفينيكس مصر يكشف للمستخدمين فئة الهواتف المعفاة من الرسوم الجمركية

السيسي للمصريين: مصر دولة كبيرة أوي، وأتعامل مع الأمور بنزاهة وأمانة

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد (بث مباشر)

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

ترامب يهدد بالجحيم من جديد ويؤكد: أنا أفضل صديق لـ إسرائيل

منوعات

المزيد

الجزائر تطلق أول عملية تصدير جوي للمواد الغذائية إلى كندا ودول أوروبية

جرائم العنصرية في ألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا

العاصفة الثلجية تشل حركة الطيران في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي

سيدة إيرانية تثير الجدل، انتزعت عمامة رجل دين عنوة ووضعتها على رأسها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين

استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الإثنين 6/1/2025

ما هو سعر كيلو النحاس اليوم الإثنين في سوق المعادن؟

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الإثنين 6-1-2025

المزيد

انفوجراف

مقتطفات من مسيرة رجل الخير والسلام.. الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب الشيشة وعلاقته بالتغلب على الأزمات والمشكلات

أسماء سورة الشعراء وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

دار الإفتاء توضح حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج في السابع والعشرين من رجب

المزيد
الجريدة الرسمية