جامعة جنوب الوادي تعلن حصاد التصنيفات الدولية لعام 2024

أعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن حصاد الجامعة في ملف التصنيفات الدولية لعام 2024.

وأشار عكاوي ان الجامعة اولت أهمية خاصة لتدويل الجامعة ومشاركتها في جميع التصنيفات الدولية في جميع الأطر الخاصة بالتصنيفات الدولية.

وتوسعت الجامعة في التصنيفات في مجال التنمية المستدامة وتصنيف الأداء الأكاديمي العام للجامعات وتصنيف الجامعات طبقا للموضوعات (التخصصات).

وأشار إلى ان تصنيف الجامعات يعد مؤشر حي لمساهمة الجامعات في كافة القطاعات الجامعية والتي تشمل البحوث، والتعليم، وخدمة المجتمع، والابتكار بجانب عملية الجودة التعلمية والإدارية.

كما ان الجامعة تهتم كذلك بجوده التعليم والحياة الجامعية نحو تحقيق الريادة الجامعية.

ويأتي هذا النتاج في إطار جهود الجامعة؛ في تقديم خدماتها نحو المجتمع ودعم الباحثين والاهتمام بالمؤشرات الدولية الخاصة بالتصنيفات الدولية المختلفة والتي تعد ضمن أفضل الممارسات لمؤسسات التعليم العالي على المستوى الدولي.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد وائل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ان تقرير لجنة التصنيف الدولي تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة واشراف قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة شمل ثلاث محاور رئيسية للتصنيفات الدولية للجامعة شملت تصنيفات الجامعة نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة والتصنيف العام للجامعات وتصنيف الموضوعات والتخصصات البحثية.

وشمل التقرير التصنيفات الدولية في مجال التنمية المستدامة الاتي:

1) تقدمت جامعة جنوب الوادي 200 مركزا دوليا في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة (التأثير)، وضمن أفضل 20 جامعة عالميه في الطاقة النظيفة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة حسب تصنيف التايمز البريطاني وثيقة 2024، وحصدت المركز (601-800) عالميا. كما شاركت الجامعة في (10) اهداف ضمن (17) هدف للتنمية المستدامة. وحققت نتائج ملموسة في تلك الأهداف، الهدف الاول لا فقر: حققت الجامعة المركز 401-600 عالميا ضمن 1093 جامعة عالميا. الهدف الثاني صفر جوع: حققت الجامعة المركز 301-400 عالميا ضمن 1681 جامعة عالميا. الهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاء: حققت الجامعة المركز 601-800 عالميا ضمن 1498 جامعة عالميا. الهدف الرابع جودة التعليم: حققت الجامعة المركز 801-1000 عالميا ضمن 1681 جامعة عالميا. الهدف الخامس المساواة بين الجنسين: حققت الجامعة المركز +1001 عالميا ضمن 1361 جامعة عالميا. الهدف السادس المياه النظيفة والنظافة الصحية: حققت الجامعة المركز 401 -600 عالميا ضمن 867 جامعة عالميا. الهدف السابع الطاقة النظيفة بأسعار معقولة: حققت الجامعة المركز 20 عالميا ضمن 987 جامعة عالميا. الهدف الثالث عشر التغير المناخي: حققت الجامعة المركز 401-600 عالميا ضمن 924 جامعة عالميا. الهدف الرابع عشر الحياة تحت الماء: حققت الجامعة المركز 301-400 عالميا ضمن 628 جامعة عالميا. الهدف السابع عشر تحقيق الشراكات: حققت الجامعة المركز 201-300 عالميا ضمن 2031 جامعة عالميا.

2) ادرجت الجامعة في تصنيفQS الإنجليزي للاستدامة للعام الثاني على التوالي، وحصلت على المركز 13 فى التصنيف محليا ضمن 26 جامعة مصرية والمركز (1201-1250) عالميا.

3) صنفت جامعة جنوب الوادي ضمن الجامعات الخضراء وصديقة للبيئة وادرجت بالمركز 1091 في تصنيف UI Green Metric الإندونيسي لعام 2024، وشمل التصنيف عدد 1477 جامعة على المستوى الدولي.

جامعة جنوب الوادي

حققت الجامعة في التصنيف العربي للجامعات العربية في نسخته الثانية المركز 56 عربيا ضمن 373 جامعة عربية شاركت في هذه النسخة من التصنيف من 16 دولة عربية، ووصل عدد الجامعات التي استكملت بيانات التصنيف 180 جامعة،وحققت الجامعة في التصنيف التركي للجامعات طبقا للأداء الأكاديمي URAP المركز 1423 عالميا من إجمالي 3000 جامعة عالميه و20 محليا من إجمالي 33 جامعة مصرية.

هذا وقد تم تكريم الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة من قبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي في حفل توزيع شهادات التصنيف العربي للجامعات العربية المدرجة بهذا التصنيف في نسخته الأولى، وذلك خلال افتتاح الدورة الـ١٤ للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate في العام 2024. ومن جانبه وجه الدكتور عكاوي الشكر للدكتور محمد وائل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وللجنة التصنيف الدولي بالجامعة لجهودهم في ملف التصنيف. ومن جانبه قدم التهنئة لأسره جامعة جنوب الوادي على كافة المستويات للتكامل والعمل بروح الفريق وتحيق المزيد من الإنجازات نحو الريادة المؤسسية.

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