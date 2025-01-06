الثلاثاء 07 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تفاصيل مشاركة وفاء عامر في مسلسل "فهد البطل" لأحمد العوضي

وفاء عامر, فيتو
وفاء عامر, فيتو

تشارك الفنانة وفاء عامر كضيف  شرف ضمن أحداث  مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان احمد العوضي، وتظهر وفاء عامر في بعض الحلقات كسيدة صديقة لوالدة فهد وشاهد علي كل الاحداث التي تعرضوا لها في الصغر.

وعلمت فيتو أن “فهد” الذى يقدمه الفنان أحمد العوضي، يدخل في صراع مع عمه الذى يلعب دوره الفنان أحمد عبدالعزيز، وذلك بسبب اعتراض فهد على ما يفعله عمه من أعمال غير قانونية كي يحصل على مكسب غير مشروع، ويتصدى له، ويدخل الاثنين في عداوة كبيرة.

قصة مسلسل فهد البطل 

وتشهد أحداث الحلقة الأولى من العمل مشاجرة بين العوضى وأحد أفراد المنطقة الذي يتطاول على شقيقته التى تلعب دورها الفنانة «كارولين عزمي»، وعلى إثرها يتم احتجاز «فهد» فى السجن لمدة 24 ساعة، إلى أن يُخلى سبيله.

تتر مسلسل فهد البطل 

وعلمت “فيتو” أنه تم الاتفاق مع محمود الليثى وعمر كمال على تقديم تترى البداية والنهاية وعدد من الأغاني التي سوف تتخلل الأحداث.

أبطال مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث المسلسل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والعمل مكون من 30 حلقة،  بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفوة، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

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