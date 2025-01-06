رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد الموقع المقترح لإنشاء بيت الحيوان

أجرى الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى بزيارة تفقدية للموقع المقترح لإنشاء بيت الحيوان بالجامعة

ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور خالد بن الوليد الأستاذ بكلية العلوم،ومدير المركز الاقليمي للتحالف والتنمية لاقليم جنوب الصعيد والمهندس محمد كامل مدير عام الادارة الهندسية ولفيف من القيادات الإدارية بالجامعة.

مزرعة الطب البيطرى بقنا

أكد رئيس الجامعة ان الموقع المقترح ملحقا بموقع مزرعة الطب البيطرى جاء اختياره مناسبا للبيئة البحثية التى تساعد على إجراء الدراسات والأبحاث التى تعتمد على حيوانات المختبر فى طريقة عملها

وأضاف “عكاوي” ان انشاء “بيت الحيوان” لتوفير الحيوانات المستخدمة في التجارب وغيرها من الأغراض العلمية والتعليمية، وإمداد مختبرات التدريس لمقررات الطلاب، وطلاب الدراسات العليا، والباحثين بحاجتهم من حيوانات التجارب خاصة كليات القطاع الطبي،والطب البيطري، والعلوم، والزراعة، بما يدعم أعضاء هيئة التدريس والفرق البحثية والطلاب المهتمين بمجال أبحاث حيوانات التجارب بهدف المساهمة الفاعلة فى البحث العلمى ورفع مكانة الجامعة في التصنيفات الدولية.

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