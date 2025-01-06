محافظ قنا يتابع العيادات الخارجية بمستشفي أبو تشت الجديدة قبيل تشغيلها (صور)

أجري الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا جولة تفقدية ومراجعة داخل المستشفي لوضع اللمسات النهائية لتشغيل العيادات الخارجية داخل المستشفي.

وخلال جولته المفصلة، التي رافقه فيها الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية، دكتورعبدالله حمدي مدير الطب العلاجي والدكتور أشرف السيد مدير إدارة الإعلام وفريق العلاجي بالمديرية، والدكتور على نور الدين مدير الادارة الصحية بأبوتشت ومسؤولي القطاع الصحي بأبوتشت.

توفير سبل الراحة اللازمة للمترددين بقنا

وراجع وكيل الوزارة قسم الإستقبال المقرر للمرضي، وتوفير سبل الراحة اللازمة للمترددين من المرضي، وتوافر كراسي مخصصة لذوي الاعاقة،كما راجع وكيل الوزارة الوصلات الكهربائية، مدخل الإستقبال الرئيسي، غرف الملاحظة، الأشعة، صالات الإنتظار المقررة داخل المستشفي،كذلك مراجعة الصيدلية المركزية وصيدلية العيادات الخارجية، مع التوجيه بسرعة توفير الأدوية داخلها إستعدادًا لتشغيل العيادات الخارجية.

كما وجه وكيل الوزارة بوضع لافتات إرشادية للأقسام وكذا لجميع الغرف لتيسير حصول المريض علي أوجه الرعاية الطبية اللازمة له بسهولة ويسر،وذلك في إطار الإستعدادات النهائية التي تقوم بها مديرية الشؤون الصحية بقنا لبدء العمل بمستشفي أبوتشت الجديدة شمال المحافظة.

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