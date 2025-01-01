الأربعاء 01 يناير 2025
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أخبار مصر

وزير التموين يناقش هيكلة منظومة الدعم مع تنسيقية الشباب

وزير التموين يناقش
وزير التموين يناقش هيكلة منظومة الدعم مع تنسيقية الشباب

تحدث الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن مبادرات الوزارة الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومنها أسواق اليوم الواحد التي تُنظم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بالإضافة إلى مبادرات التعاون بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة “حياة كريمة”، لتوفير السلع بأسعار تنافسية في المناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التموين بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتعزيز التواصل ورفع الوعي حول برامج الوزارة. 

واستعرض وزير التموين خطط الوزارة الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة. 

خلال اللقاء، قدم الدكتور شريف فاروق شرحًا مفصلًا حول رؤية الوزارة في ملف الدعم الغذائي “التموين، الخبز”، وتوجهات الوزارة الرامية إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم، وانتظار بدء جلسات الحوار الوطني والمجتمعى لمناقشة المقترحات المطروحة لملف الدعم السلعي، وتنفيذ الحكومة للتوصيات التي سينتهي إليها الحوار الوطني.

كما استعرض الوزير الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تأمين احتياطي استراتيجي كبير من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنويع مناشئ الاستيراد لتجنب أي اضطرابات عالمية قد تؤثر على السوق المحلي.

وتحدث الدكتور شريف فاروق عن التوسع الكبير في مشروعات البنية التحتية لقطاع التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء مناطق تجارية ومخازن استراتيجية حديثة تواكب أعلى المعايير الدولية، ما يسهم في تحسين كفاءة توزيع السلع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

كما تناول اللقاء تفاصيل مشروع زيادة السعات التخزينية للأقماح، الذي يتضمن توطين صناعة الصوامع في مصر، بما يقلل من الفاقد ويساعد على تحقيق الأمن الغذائي، وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية.

وفي إطار دعم الأسواق المحلية، أوضح الوزير أهمية التعاون مع الجهات المعنية ومن أهمها الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وذلك لتوفير السلع وزيادة المعروض، مشددًا على أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعاتها الحالية والمستقبلية.

وتطرق الحوار إلى جهود الوزارة في تكثيف الدور الرقابي بالتعاون مع الجهات المعنية، من أجل تطوير آليات الرقابة وضمان إحكام السيطرة على الأسواق، بما يكفل حماية حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار في السوق المصري.

شهد اللقاء حوارًا تفاعليًا بين الوزير وأعضاء التنسيقية، الذين أشادوا بمستوى الشفافية والجهود المبذولة من قبل الوزارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وأكد الوزير في ختام اللقاء أهمية استمرار هذا النوع من الحوار البناء، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتوسيع دائرة المشاركة في صنع السياسات العامة.

انتهى اللقاء بالتأكيد على أهمية الشراكة بين الوزارة والشباب في صياغة رؤى مستقبلية تحقق تطلعات الشعب المصري نحو التنمية والاستقرار.

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