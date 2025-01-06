الإثنين 06 يناير 2025
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خارج الحدود

الحرس الثوري الإيراني: سماء الأراضي المحتلة مفتوحة أمامنا

الحرس الثوري، فيتو
الحرس الثوري، فيتو

أکد متحدث الحرس الثوري الإيراني علي محمد نائيني أن بلاده مستعدة منذ فترة طویلة للمعارك الكبرى والمعقدة وأن "سماء الأراضي المحتلة مفتوحة أمامها". 

 

مكافحة التهدیدات وإحباط مختلف الفتن 

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال نائيني في مؤتمر صحفي الیوم: "لاتزال الجمهوریة الإسلامية الإيرانية تواجه تهدیدات وفتن هجینة" لافتا إلى أن الشعب الإيراني کان رائدا في مكافحة التهدیدات وإحباط مختلف الفتن اعتمادا علی الهویة الدینیة والوطنیة".

وأضاف: "مواجهة التهدیدات والحرب المعلوماتیة والسیاسیة والإقتصادیة والثقافیة والحرب المفروضة التي استمرت 8 سنوات وأنواع الفتن الخطیرة هي الدروس التي تم تلقینها للعدو حتی الآن".

 

عملیة الوعد الصادق 3 تشكل جزء صغیرا من قوة لانهایة لها

وأردف: "عملیة "الوعد الصادق 3" تشكل جزء صغیرا من قوة لانهایة لها والعدو یعرف أن سماء الأراضي المحتلة مفتوحة بالنسبة لنا ولامانع أمامنا ويمكننا أن نرد بشكل مضاعف وبأکثر دقة وسرعة ودمارا". وذلك وفق تعبيره.

وزعم الجنرال نائيني: "خلال الأسابیع القلیلة الماضیة وإثر التطورات الجدیدة في المنطقة شهدنا تحمسا زائفا وسوء فهم لدى العدو، وهو حاول من خلال الحرب الإدراکیة وصف التطورات الحالية بأنها إضعاف لـ إيران ونحن نعرف ما هو الواقع".

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