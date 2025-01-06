الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد يتفقد منطقة وسط الدلتا بطنطا

السكك الحديد, فيتو
السكك الحديد, فيتو
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تفقد وفد يتكون من رئيس وأعضاء النقابة العامة  للعاملين بالسكة الحديد وقيادات الهيئة منطقة وسط الدلتا بطنطا  وزار الوفد الورش والمحطات وتابع انتظام العمل ومتابعة أعمال التطوير والتحديث التي تتم بالمنطقة.

نادى سكك حديد طنطا 

وتم عقد لقاء موسع بنادى سكك حديد طنطا مع كل الطوائف العاملة بالسكة الحديد بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، وتم التأكيد على ما توليه الهيئة من اهتمام كبير للعنصر البشري باعتباره احد واهم المحاور الخمسه لعمليه التطوير التي تشهدها الهيئة تنفيذ لخطة وزاره النقل وفي اطار رؤية الدولة في هذا السياق.

 

وتحدث رئيس النقابة العامة مؤكدًا على تعاون كافة قيادات الهيئة مع النقابة العامة، في تحقيق مطالب العاملين المشروعة والتي تتفق مع صحيح القانون ولوائح وتعليمات الهيئة، بداية من الفريق مهندس كامل الوزير، والمهندس محمد عامر وكافة النواب والقيادات، مؤكدا على أن النقابة قد نجحت في تحقيق العديد من المكاسب للعاملين، وأخرها ضم علاوة 2023 لصندوق نهاية الخدمة بعد أن كان يتم الصرف على أساسي 2022، كما وافق مجلس المدرين على طلب النقابة العامة بصرف فروق طبيعة العمل والوقاية والاثابة للمحالين للمعاش بدون قضايا، وجاري دراسة إمكانية صرفها للموجودين بالخدمة.

وخلال تفقدهم معهد التدريب بطنطا تم التأكيد على أن الاهتمام بالعنصري وتطويره والارتقاء به فنيا ومهنيا وسلوكيا وطبيا، هو الشغل الشاغل في هذه المرحلة من خلال أماكن التدريب المختلفة في جميع مناطق الهيئة، وخصوصًا معهد تدريب وردان والمعهد العالى لتكنولوجيا النقل  المجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة، ويضم العديد من الكفاءات في كافة التخصصات، الذي يخرج دفعات جديده من الطلبة قادرين على التعامل مع احدث نظم التكنولوجيا الحديثه في مجالات السكك الحديديه ومجالات النقل السككى.

وفي ختام اللقاء استمع الحضور الى عدد من العاملين والاستماع الى مطالبهم ومقترحاتهم البناءه، مؤكدين على تظافر جميع جهود العاملين بالهيئة من قيادات ومهندسين وفنيين وجميع طوائف التشغيل من اجل الارتقاء بالهيئة وتقديم افضل خدمه ممكنه لجمهور الركاب.

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الفريق مهندس كامل الوزير السكة الحديد التكنولوجيا الحديثة التطوير والتحديث المعهد العالى لتكنولوجيا النقل
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