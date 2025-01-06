عدو ريال مدريد، مانزانو حكما لنهائي كأس السوبر الإسباني

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن هوية حكم مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني 2025، التي تقام يوم الأحد 12 يناير على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني، بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتليتك بيلباو ومايوركا.

مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني

وتنطلق البطولة، الأربعاء المقبل، بمواجهة برشلونة مع أتلتيك بيلباو، ثم يلعب ريال مدريد ضد مايوركا في اليوم التالي.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" وسعته 62 ألفا و345 شخصًا المباراتين في نصف النهائي، ثم النهائي الذي يُلعب الأحد القادم.

مانزانو عدو ريال مدريد حكما لنهائي كأس السوبر الإسباني

تم تعيين الحكم الدولي خيسوس خيل مانزانو، من منطقة إكستريمادورا، لإدارة نهائي كأس السوبر الإسباني.

وسيتولى خافيير إجليسياس فيلانويفا مسؤولية تقنية الفيديو (VAR) في المباراة النهائية لدعم خيل مانزانو في هذه المهمة.

يُعد خيل مانزانو واحدًا من بين ثلاثة حكام في مجموعة النخبة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إلى جانب سانشيز مارتينيز وهرنانديز.

حكام نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

كما يدير ميجيل أنخيل أورتيز أرياس المباراة نصف النهائية الأولى من كأس السوبر بين أتلتيك بيلباو ونادي برشلونة، بينما يدير ريكاردو دي بورجوس بينغويتكسيا المباراة نصف النهائية الثانية بين ريال مدريد وريال مايوركا.

ذكرى سيئة للحكم مانزانو مع ريال مدريد

ويمتلك خيل مانزانو ذكرى سيئة مع ريال مدريد، في بطولة الدوري الإسباني العام الماضي، أمام فالنسيا.

خلال مباراة الفريقين في مارس من العام الماضي، التي انتهت بالتعادل 2/2، أطلق مانزانو صافرة نهاية المباراة رغم أن الكرة كانت مشتركة بين براهيم دياز لاعب ريال مدريد، ودييجو لوبيز نوجويرول لاعب فالنسيا، وانتهى الأمر بلعب دياز كرة عرضية لجود بيلينجهام الذي وضعها برأسه في المرمى.

لكن مانزانو رفض احتساب الهدف وطرد بيلينجهام بعد ذلك؛ بسبب احتجاجه على عدم احتساب الهدف.

أرقام ومسيرة الحكم الإسباني مانزانو

في هذا الموسم، أدار خيل مانزانو تسع مباريات في الدوري الإسباني (لا ليجا) ومباراة إقصائية في بطولة الكأس، إلى جانب مباريات بارزة مثل برشلونة ضد أتليتك بلباو وجيرونا ضد ريال مدريد.

وقد تأثرت نشاطاته بين سبتمبر وأكتوبر بسبب إصابة حدّت من مشاركته في المسابقات الأوروبية.

الحكم خيسوس خيل مانزانو، المولود في دون بينيتو (باداخوث) عام 1984، يُعد أحد أبرز الحكام في إسبانيا ويتمتع بمسيرة دولية واسعة.

منذ ظهوره الأول في الدوري الإسباني عام 2012، أدار أكثر من 200 مباراة في الدرجة الأولى.

حصل خيل مانزانو على شارة الفيفا في عام 2014، مما أتاح له المشاركة في المسابقات الأوروبية والفعاليات الدولية.

وخلال مسيرته، تم تعيينه لإدارة مباريات ذات أهمية كبرى، مثل نهائيات كأس الملك وبطولات المنتخبات، وبطولة يورو 2024.

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