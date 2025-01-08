ترقب لإعلان مؤشر التضخم في مصر خلال ديسمبر.. وهذه آليات تحديد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، غدًا الخميس، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر ديسمبر 2024، وهذا لأن يوم الجمعة المقرر الإعلان فيه مؤشرات التضخم، يوافق يوم إجازة رسمية في مصر، مما جعل الجهاز يقرر إعلان البيان غدا الخميس.

ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم

ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث إنه الكيان المسؤول عن الإحصاءات الرسمية.

أهم المفاهيم الاقتصادية والتى تؤثر فى السياسات الاقتصادية

والتضخم يعتبر أحد أهم المفاهيم الاقتصادية والتى تؤثر فى السياسات الاقتصادية، ولعل السؤال الذى يتبادر إلى أذهاننا عند سماع تلك الكلمة هل تعني ارتفاع الأسعار؟ وقد يظن البعض خطأ أن “التضخم” يعنى ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة

فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، اى انه يعنى ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار.وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل).

وينتج التضخم، من حدوث فجوة في السوق بين الأسعار وتكاليف عناصر الإنتاج، ويتم حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي.

معدل التضخم في مصر خلال نوفمبر 2024

كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (239.8) نقطة لشهر نوفمبر 2024، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره (-0.1%) عن شهر أكتوبر 2024.

ارتفاع أسعار الزيوت والاحذية والكهرباء

وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع كالتالى " ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.0%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (7.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (2.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (3.1%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (3.7%).

كما ارتفعت أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.2%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (6.7%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (13.3%).

وارتفعت أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.2%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.6%)، مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (1.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%).

انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز

وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.0%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-0.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-12.4%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-0.2%).



معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (25.0%) لشهر نوفمبر 2024 مقابل (26.3%) لشهر أكتوبر 2024.

كيف يتم قياس معدلات التضخم؟

ويتم حساب “التضخم الشهري” من خلال قياس نسبة التغير في أسعار السلع الاستهلاكية في نهاية الشهر بالشهر السابق له، بينما يتم قياس معدل “التضخم السنوي” من خلال مقارنة الشهر الذي يتم حساب التضخم له بنفس الشهر من العام الماضي، ويتم استخدام رقم قياسي موحد لمتوسط أسعار السلع والخدمات باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين.

يتم الحساب من خلال نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شاملة:«الخضراوات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والطيور، والبيض، والسكر، والزيت، وغيرها»، خلال الفترة من 1 إلى 28 من كل شهر من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية.

ويستبعد البنك المركزي المصري، في قياسه للتضخم السلع المسعرة إداريًّا، والتي تتعرض لهزات العرض والطلب من حساب التضخم العام، ويكون الرقم الصادر عن البنك المركزي مبنيًّا بالأساس على الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء.

ویشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین، مستبعدا منه أسعار السلع المحددة إداریًّا، بالإضافة إلى أسعار المواد الغذائية الأكثر تقلبًا وهي الخضراوات والفاكھة.

ويعتبر البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، كمؤشر توضیحي وتكمیلي ولا یمكن اشتقاقه بدون الرقم القياسي العام لأسعار المستھلكین المعد من قبل الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لذلك لا یعتبر معدل التضخم الأساسي بدیلا عن معدل التضخم وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، فالغرض الرئيسي لإعداد مؤشر التضخم الأساسي ھو إجراء تحليل دقيق للأسباب المؤدية إلى الزيادة في الأسعار.

ویھدف البنك المركزي المصري من نشر مقیاس التضخم الأساسي إلى تحسین معرفة الجمھور بدینامیكیات التضخم، وبالتالي التقلیل من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة إلـى توقعات التضخم، الأمر الذي یقلل بدوره من التغيرات الحــــادة في التضخم.

كيف يستهدف البنك المركزي معدلات التضخم؟

ويسعى البنك المركزي المصري، لاستهداف معدلات التضخم من خلال تفعيل استخدام الأدوات التشغيلية لامتصاص أو ضخ السيولة في السوق بجدول زمني واضح يتسم بالشفافية، وإعداد تقارير ودراسات اقتصادية ومالية بشكل دوري تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية، وتفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، وتعد وظيفة أساسية من وظائف البنك المركزي هي استهداف معدلات التضخم، كإطار رسمي للسياسة النقدية.

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