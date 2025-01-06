قوات حرس الحدود تحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر خليج السويس

تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال تأمين الحدود على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، نجحت قوات حرس الحدود فى إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة (نبات البانجو وجوهر الحشيش) أثناء محاولة تهريبهم عبر الساحل الشرقى لخليج السويس.

وقد تم إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة ليلًا ونهارًا لإحكام السيطرة على المنافذ والمعابر الحدودية للدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد العناصر الإجرامية.

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