الإثنين 06 يناير 2025
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أخبار مصر

القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

 بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال في البرقية: "قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.. يطيب لى أن أبعث لقداستكم بخالص التهانى بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام , أعاده الله عليكم وعلى الأخوة الأقباط من أبناء الوطن بموفور الخير والصحة والعافية، وأود أن أعرب لكم عن إعتزازى وإعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التى تؤكد دومًا مدى ترابط وتلاحم شعب مصر بمسلميه وأقباطه يجمعهم وطن واحد وآمالًا واعدة لبناء تاريخ مصر الحديث تحت قيادة وطنية حكيمة تسعى لتوفير الحياة الكريمة لشعبها العظيم".

 

وأضاف:"كما أننى أشيد فى هذه المناسبة بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط وجهدهم الوافر لرفعة القوات المسلحة وتقدمها بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفة بها للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته. بارككم الله ورعاكم وكل عام وقداستكم بخير". 

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى.

وأصدر الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بتلك المناسبة.

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