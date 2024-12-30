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اقتصاد

هل ترتفع أسعار اللحوم خلال احتفالات رأس السنة؟ شعبة القصابين توضح

أسعار اللحمه اليوم
أسعار اللحمه اليوم

أسعار اللحوم اليوم، سجلت  أسعار اللحوم تباينًا في الأسواق، خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر الجاري ما بين ارتفاع ملحوظ وانخفاض، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

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اسعار اللحمه اليوم

 فما هو حال سوق اللحوم في المحال التجارية، وهل ترتفع أسعار اللحوم خلال احتفالات عيد الكريسماس ورأس السنة الميلادية؟

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سعر اللحمه اليوم

أسعار اللحوم مستقرة في المحال الشعبية متأثرة بقلة المبيعات

قال شلبي جابر عضو مجلس إدارة شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار اللحوم في المحال الشعبية مستقرة دون تغير، متأثرة بحالة الركود وقلة المبيعات مع ارتفاع  أسعار السلع الغذائية، وزيادة متطلبات الحياة للمواطنين.

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أسعار اللحمة اليوم

أسعار اللحوم اليوم تسليم المذابح 

وأوضح «جابر» لـ «فيتو» أن  سعر اللحوم في المذابح مستقر عند 285 جنيهًا للكيلو البقري، و275 جنيهًا لكيلو اللحوم الكولومبي، أما كيلو الجاموسي في المذبح فيباع بـ 260 جنيهًا.

 

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 شلبي جابر عضو مجلس إدارة شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

 

سعر اللحوم الضاني تسليم المذابح 400 جنيه

 وتابع، أن اللحم الجملي يباع بسعر 240 جنيهًا للكيلو، ويباع كيلو لحوم جاموسي أمهات أو كبير بـ 250 جنيهًا، أما سعر اللحوم الضاني تسليم المذابح فيصل الكيلو لـ 400 جنيه.

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اللحمه

سعر القائم من اللحوم تبدأ من 150 جنيهًا.

وأشار إلى أن أسعار اللحوم القائم تتراوح ما بين 170 إلى 185 جنيهًا للعجول البقري الفلاحي، وتتراوح من 150 لـ 165 جنيهًا للعجول الجاموسي، وفيما يخص أسعار اللحوم الضاني فتراوح القائم منها ما بين 250 و270 جنيهًا.

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أسعار اللحمه اليوم

أسعار اللحوم اليوم في المحلات للمستهلكين

وعن أسعار اللحوم اليوم في المحلات للمستهلكين، قال عضو شعبة القصابين إن سعر كيلو اللحوم البلدية يتراوح من 380 جنيهًا إلى 400 جنيه في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية.

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أسعار اللحمه اليوم

 أسعار اللحوم الكولومبي تبدأ من 450 جنيهًا في المناطق الراقية

وأضاف، بينما تبدأ أسعار اللحوم الكولومبي والمستوردة من 450 جنيهًا في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى في المناطق الراقية.

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أسعار اللحوم اليوم

توقعات باستقرار أسعار اللحوم خلال ليلة رأس السنة

وعن توقعاته لأسعار اللحوم خلال احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، أوضح أنه يتوقع استقرار أسعار اللحوم خلال ليلة رأس السنة ونهاية العام الجاري.

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اسعار اللحوم اليوم

توقعات بإنتعاش سوق اللحوم خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد 

واستطرد قائلًا: الإقبال على الشراء مستقر دون زيادة، مع استمرار صيام معظم الأخوة الأقباط الأرثوذكس، وأن زيادة المبيعات في سوق اللحوم ستبدأ مع يوم 7 يناير بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد الذي معه سيحدث إنتعاش لسوق اللحوم.

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