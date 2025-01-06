فيتو تكشف في عددها الجديد عن مافيا التحاليل الطبية

تكشف فيتو في عددها الجديد عن مافيا التحاليل الطبية، وكواليس سيطرة 3 معامل كبرى على السوق، وكشف المستور وراء الارتفاع الجنونى فى الأسعار.

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