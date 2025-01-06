الإثنين 06 يناير 2025
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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد عن مافيا التحاليل الطبية

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو

تكشف فيتو في عددها الجديد عن مافيا التحاليل الطبية، وكواليس سيطرة 3 معامل كبرى على السوق، وكشف المستور وراء الارتفاع الجنونى فى  الأسعار.

 

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جريدة «فيتو» تتقدم بالتهنئة إلى قرائها الأعزاء وجموع الشعب المصرى والإخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة. 


 

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