الإثنين 06 يناير 2025
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تشييع جنازة والدة اللاعب تريزيجيه بكفر الشيخ في غياب نجوم الكرة

تشييع جنازة والدة
تشييع جنازة والدة اللاعب تريزيجيه بكفر الشيخ

 شيع المئات من أهالي كفر الشيخ جنازة والدة اللاعب محمود تريزيجيه، بمسقط رأسها بمحافظة كفر الشيخ، بعد صلاة العصر بمسجد التنعيم، وقد غاب تريزيجيه عن الجنازة، بينما حضرا شقيقاه وهما في حالة حزن شديد، وسيقام سرادق العزاء خلف معهد الخدمة الاجتماعية. 

غياب نجوم الكرة عن الجنازة

واللافت أنه لم يحضر أحد من نجوم الكرة في تشييع الجثمان، وهو ما أثار دهشة واستغراب الجميع.

 

دفن والدة اللاعب

ودفنت أسرة اللاعب محمود تريزيجيه السيدة " فادية ابراهيم ريان" والدة اللاعب بمقابر الأسرة بحي غرب مدينة كفر الشيخ، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد التنعيم عقب صلاة العصر.

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وكان محمود حسن تريزيجيه، لاعب الريان القطري، أعلن عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن وفاة والدته في أحد المستشفيات، عقب تعرضها لوعكة صحية كبيرة تم على إثرها نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وسادت حالة من الحزن بين جماهير كرة القدم ومحبي اللاعب محمود تريزيجيه بكفر الشيخ، وتحديدًا حي غرب بمدينة كفرالشيخ، عقب إعلانه عن وفاة والدته في أحد المستشفيات عقب وعكة صحية تعرضت لها مؤخرًا، وقد أعلن اللاعب عن وفاة والدته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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