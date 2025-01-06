اليوم، محاكمة عامل تحرش بطفلتين من شرفة منزله بالتجمع

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة عامل لاتهامه بإصدار تلميحات وإيحاءات جنسية من شرفة منزله لطفلتين بالقطامية.

وأحالت نيابة القاهرة الجديدة عاملا بتهمة وقوفه عاريًا بشرفة مسكنه وإصدار تلميحات وإيحاءات جنسية لطفلتين بالقطامية إلى محكمة الجنايات.

وتبيَّن من خلال الأوراق أن المتهم هو "محمد. م"، في يوم 27 يناير الماضي، بدائرة قسم القطامية محافظة القاهرة تعرض للمجني عليهما الطفلتين "لارا.م"،و "ريتاج.ع" في مكان عام " شرفة منزله " بتلميحات وإيحاءات جنسية.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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