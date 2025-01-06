تفاصيل زيارة قومي حقوق الإنسان لأسيوط (صور)

اختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، زيارتها الميدانية لمحافظة أسيوط بهدف تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان ورصد ومتابعة الجهود التنموية بالمحافظة والتعرف على أهم التحديات فى هذا الشأن.

زيارة قومي حقوق الإنسان لأسيوط

واستهلت اللجنة زيارتها بعقد اجتماع مع اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وعدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة بمشاركة مجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة، تناول الاجتماع الاطلاع على تجربة المحافظة في إرساء وتعزيز قيم ومفاهيم حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية الشاملة والتمكين الاقتصادي وأبرز المكتسبات المتحققة، أبرز التحديات التي تواجه المحافظة، وآليات العمل المشترك لتعزيز حقوق المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

برتوكول لنشر ثقافة حقوق الإنسان

كما عقد الوفد اجتماعا مع الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط تناول مناقشة مقترح توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس والجامعة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.



وعقد اجتماع مع مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بالجامعة، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي لمناقشة الخطط المستقبلية للتعاون مع المجلس لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.



وتفقد وفد المجلس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومقره جامعة أسيوط تم خلالها عقد لقاء مع أ.د ايمن محمد عياد مدير المعهد للتعرف على محاور عمل المعهد والأنشطة والبرامج التدريبية التى يقدمها، بالإضافة إلى إجراء لقاءات مع بعض النماذج الشبابية التي تخرجت من المعهد وحصلت على فرص عمل.

وتلاها زيارة إلى مركز الطلاب ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة تم خلالها الالتقاء مع الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيس مجلس إدارة المركز، الدكتورة أمنية محمد مدير المركز وإجراء جولة فى المركز للتعرف على الخدمات التى يقدمها المركز وبحث سبل الدعم خلال الزيارة.

وعقدت ورشة عمل توعوية بمشاركة 120 من القيادات والعاملين بوزارة المالية، من بمحافظات (المنيا، اسيوط، الوادي الجديد، سوهاج)، حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعقد ورشة عمل بمعهد تكنولوجيا المعلومات بمشاركة 100 شاب وفتاة بهدف توعيتهم بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان مع التركيز على حق في التعليم والحق فى العمل، وتأهيلهم لسوق العمل الحر.



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