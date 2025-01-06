7 سيارات كهربائية بجامعة جنوب الوادي للتنقل بين الكليات

واصلت جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور احمد عكاوي جهودها الحثيثة في أعمال التطوير، حيث تم استلام ٧ سيارات كهربائية صديقة للبيئة، وذلك اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ والتوجهات العالمية نحو التحول للطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري.

تعزيز خدمات الأمن والنظافة

وأوضح رئيس الجامعة أن دعم إدارات الجامعة بالسيارات الكهربائية صديقة البيئة يساعد في ربط الجامعة الأم بالجامعة الأهلية، وكلية الطب بالمستشفيات الجامعية، وتعزيز خدمات الأمن والنظافة، وتوفير العمالة، والحد من استهلاك الوقود وترشيد الإنفاق على قطع الغيار والمواد البترولية، ومتابعة الشؤون العامة والتشجير وأعمال تطوير ميادين وشوارع الجامعة ومتابعة أعمال الصيانة بمختلف منشآت الجامعة نظرا لاتساع رقعة الجامعة والحاجة المستمرة للمتابعة لتحقيق أعلى مستويات الانضباط وتأمين أقصى درجات الأمن والسلامة للأفراد والمنشآت.

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