الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

7 سيارات كهربائية بجامعة جنوب الوادي للتنقل بين الكليات

الدكتور احمد عكاوي
الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي

 واصلت جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور احمد عكاوي جهودها الحثيثة في أعمال التطوير، حيث تم استلام ٧ سيارات كهربائية صديقة للبيئة، وذلك اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ والتوجهات العالمية نحو التحول للطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري.

 

تعزيز خدمات الأمن والنظافة

 وأوضح رئيس الجامعة أن دعم إدارات الجامعة بالسيارات الكهربائية صديقة البيئة يساعد في ربط الجامعة الأم بالجامعة الأهلية،  وكلية الطب بالمستشفيات الجامعية،  وتعزيز خدمات الأمن والنظافة، وتوفير العمالة، والحد من استهلاك الوقود وترشيد الإنفاق على قطع الغيار والمواد البترولية، ومتابعة الشؤون العامة والتشجير وأعمال تطوير ميادين وشوارع الجامعة ومتابعة أعمال الصيانة بمختلف منشآت الجامعة نظرا لاتساع رقعة الجامعة والحاجة المستمرة للمتابعة لتحقيق أعلى مستويات الانضباط وتأمين أقصى درجات الأمن والسلامة للأفراد والمنشآت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ الحد من الانبعاثات الكربونية جامعة جنوب الوادي قنا

مواد متعلقة

تنفيذ 3 إزالات فورية لحالات بناء على أراضي زراعية في قنا

إصلاح كسر خط مياه رئيسي بشارع التأمينات في قنا

تنفيذ ٣ حالات إزالة فورية بالقناوية فى قنا

خروج جثة ريان قنا بعد سقوطه في بئر لمدة 3 أيام (صور)
ads

الأكثر قراءة

أضرار انهيار سد النهضة على مصر، باحث بحوض النيل يكشف الحل في سيناريو "السبلوقة"

ركود في سوق الهواتف المستوردة بعد أيام من تطبيق الرسوم الجمركية

سقطت على اثنتين من زميلاتها، طالبة بأزهر الزقازيق تلقي بنفسها من الطابق الرابع (فيديو وصور)

أول تعليق لكلية الدراسات الإسلامية بالزقازيق على سقوط طالبة من الطابق الرابع (فيديو)

سيدة إيرانية تثير الجدل، انتزعت عمامة رجل دين عنوة ووضعتها على رأسها (فيديو)

فرص عمل في البوسنة والهرسك بـ700 يورو، تعرف على الأوراق والشروط

تقارير: الأهلي يدخل سباق التعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي السابق

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في حادث مروري بالطريق الأوسطي

منوعات

المزيد

العاصفة الثلجية تشل حركة الطيران في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي

سيدة إيرانية تثير الجدل، انتزعت عمامة رجل دين عنوة ووضعتها على رأسها (فيديو)

كيت ميدلتون تحتفل بعيد ميلادها بهذه الطريقة بعد تعافيها من السرطان

فيل يقتل سائحة إسبانية في تايلاند

المزيد

خدمات

المزيد

ما هو سعر كيلو النحاس اليوم الإثنين في سوق المعادن؟

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الإثنين 6-1-2025

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين 6-1-2025

المزيد

انفوجراف

قبل نهائي كأس السوبر الإيطالي.. تاريخ مواجهات ديربي الغضب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في كسب المال من مشاهدة الفيديوهات عبر التطبيقات الإلكترونية؟

ماذا حدث مع الرسول في ليلة الإسراء والمعراج ؟ وكيف نرد على من أنكرها؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم اللون الأخضر في المنام وعلاقته بالفرحة خلال الفترة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية