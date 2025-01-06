تنفيذ 3 إزالات فورية لحالات بناء على أراضي زراعية في قنا

تواصل الوحده المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وذلك بناء على تعليمات تاج جلال أبو سداح رئيس المركز، حيث تم تنفيذ عدد ثلاث حالات إزالة فورية بناء مخالفًا للقانون على أرض زراعية بزمام قروي بهجورة، وبحضور عزت عمر رئيس مجلس قروي بهجورة، وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

مركز ومدينة نجع حمادى

وأوضح بيومي عبد الباسط مدير العلاقات العامة والإعلام بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أنه تم تنفيذ ثلاث حالات إزالة فورية على أرض زراعية بإجمالى مساحة قيراطين وخمسة اسهم وبارتفاع متر ونصف تقريبا عبارة عن أسوار بالبلوك الأبيض ومونة الأسمنت إحداهما بالطوب الأبيض ومونة الحيبه، بزمام الوحدة المحلية لقرية بهجورة، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية

أكد رئيس المركز انه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

وجاء ذلك في اطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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