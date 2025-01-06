"هنو" يستعرض أمام الشيوخ أبرز أنشطة وزارة الثقافة خلال 2024

أكد وزير الثقافة، أحمد فؤاد هنو، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة، قدمت خلال عام 2024، أكثر من 90 ألف نشاط ثقافي وفني، استفاد منها نحو 4 ملايين مواطن على مستوى الجمهورية.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المخصصة لمناقشة طلب مُقدم من النائبة هالة كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز الحرف اليدوية، وطلب مُقدم من النائب دينا هلالى بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة.

وأضاف، تم افتتاح 3 مواقع، هي: مسرح فوزي فوزي الصيفي بأسوان، المسرح الصيفي بالطور في جنوب سيناء، وقصر الإبداع الفني بالحي السابع بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بتكلفة إجمالية تجاوزت (288) مليون جنيه، كما تتواصل الجهود لتطوير العديد من المواقع على مستوى الجمهورية لإدخالها منظومة العمل منها قصور ثقافة: "السويس، سوهاج، أبو قرقاص، الغردقة، الفيوم، حلوان، أسوان، المحلة، مسرح قصر ثقافة المنيا".

تنوع الفعاليات على مستوى الأنشطة الثقافية

وتابع وزير الثقافة، تنوعت الفعاليات على مستوى الأنشطة الثقافية، وفق مجموعة من برامج العمل، منها برنامج العدالة الثقافية، والذى يتضمن مبادرة حياة كريمة، ومبادرة إنت الحياة، ومناطق الإسكان بديل العشوائيات، والمسارح المتنقلة، ومشروع "أهل مصر".

برنامج العدالة الاجتماعية

وأضاف، أيضا من برامج العمل، برنامج العدالة الاجتماعية وتمكين ذوي الهمم وبرامج تنمية الموهوبين والنابغين وإطلاق تطبيقات إلكترونية ومسابقات للأطفال والشباب:

واستعرض الوزير عدد من التحديات التي تواجه هيئة قصور الثقافة، منها التحديات المالية، حيث تعاني الهيئة من ضعف الميزانيات المخصصة، حيث تبلغ ميزانية الباب السادس 430 مليون جنيه فقط، وهو مبلغ لا يكفي لتلبية الاحتياجات الفعلية للمشروعات والصيانات اللازمة.

وأضاف، أيضا من التحديات، نقص العمالة المتخصصة، وقيود المساحات والمواقع، والحاجة إلى تحديث القوانين والتشريعات

تكثيف القوافل الثقافية

واختتم وزير الثقافة كلمته بعدد من المقترحات منها، تكثيف القوافل الثقافية وتفعيل المسرح المتنقل لتقديم خدمات ثقافية في المناطق النائية والمحرومة، وتعزيز التعاون مع المدارس ومراكز الشباب والمؤسسات الدينية مثل الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة، لزيادة الوصول إلى الجمهور، وإطلاق تطبيقات ومواقع إلكترونية تسهل الوصول إلى الأنشطة الثقافية للفئات المحرومة.

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