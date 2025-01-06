رئيس الشيوخ: الثقافة القديمة أوصلتنا لما نحن عليه اليوم

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: إن الثقافة لها دور مهم فى المجتمعات، متابعًا: أزعم أن الثقافة القديمة هي التي أوصلتنا لما وصلنا إليه اليوم".

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المخصصة لمناقشة طلب مُقدم من النائبة هالة كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز الحرف اليدوية، وطلب مُقدم من النائب دينا هلالى بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة.

وتابع عبد الرازق، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة للمجلس: “أصبحت الثقافة ننظر لها نظرة تالية مع إنها رقم 1، وأزعم لو أحسن إدارة الموضوع من القديم وأخذ ما يستحق كان كفانا الكثير من السلوك المنحرف والفكر المنحرف اللى عمل الكلام ده كله، ولعل الشعوب تربي كما تربي الأطفال”.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن ملف الثقافة فى حاجة للكثير والكثير، وأن تُصبح الثقافة من الأولويات لأنها تستحق ذلك.

الفنان يحيى الفخرانى

فيما قال النائب الفنان الدكتور يحيى الفخراني عضو مجلس الشيوخ،:" أنا عمري ما تأخرت على بروفه في مسرح الجامعة خلال دراساتي بكلية الطب ولكن أتاخرت على امتحان الأمراض الباطنة وهو الأهم في امتحانات كلية الطب".

وتابع الفخراني:" كنت ال 13 على الدفعة ولم أتقدم معيد بالكلية بل اشتغلت هويتي اللي بحبها".

وقال الفخراني أيضًا أن الأوضاع اختلفت وقل دور المسارح والأنشطة الجامعية والهويات، وأعتقد انه ذلك يرجع لفترة حكم الإخوان، كانوا يحاربو النشاطات والهويات المختلفة مثل التمثيل والموسيقى لمنعها لكن الآن عادت الحمد لله الأنشطة.

وأكد الفخراني خلال كلمته أهمية دور الثقافة والأنشطة الفنية والثقافية وأثرها على الوعي.

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