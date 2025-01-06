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رياضة

الأهلي بالمقدمة، الأندية الأكثر حصولًا على لقب هداف الدوري المصري

الدوري المصري
الدوري المصري

هدافي الدوري المصري، سلطت رابطة الأندية المحترفة الضوء على الأندية الأكثر حصولًا علي لقب هداف الدوري المصري على مدار التاريخ.

ويتربع الأهلي علي عرش الأندية الأكثر حصولًا علي لقب هداف الدوري المصري بعدد 13 لاعبًا، ويليه بالوصافة كلا من الزمالك والترسانة والإسماعيلي بعدد 11 مرة.

وجاءت قائمة أفضل 10 هدافين للمسابقة من اللاعبين المصريين ومثلها من المحترفين الأجانب قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز “دوري نايل”  الموسم الجاري في نسخته رقم 66  على النحو التالي:

أفضل 10 هدافين محليين

1 - حسن الشاذلي (الترسانة - 173 هدفًا)

2 – حسام حسن (الأهلي ’ الزمالك ’ المصري ’ الترسانة - 168 هدفًا)

3 - عبد الله السعيد (الإسماعيلي ’ الأهلي ’ بيراميدز ’ الزمالك - 129هدفًا)

4 – سيد الضظوي (المصري ’ الأهلي - 127 هدفًا)

5 – مصطفى رياض (الترسانة - 122 هدفًا)

6 – محمود الخطيب (الأهلي - 109 هدفًا)

7 – أحمد الكأس (الأولمبي ’ الزمالك ’ الاتحاد السكندري - 107 هدفًا)

8 – محمد أبو تريكة (الترسانة ’ الأهلي - 106 هدفًا)

9 – جمال عبد الحميد (الأهلي ’ الزمالك - 101 هدفًا)

10 – حمدي عبد الفتاح (الترسانة – 92 هدفًا)

10 - أحمد علي كامل (الإسماعيلي ’ الزمالك ’ المقاولون العرب ’ إنبي ’ البنك الأهلي - 92 هدفًا).

أفضل 10 هدافين أجانب

1 - الغاني جون أنتوي (الإسماعيلي – الأهلي – المقاصة - 77 هدفًا)

2 - الغاني بابا أركو (طلائع الجيش ’ المقاولون ’ سموحة ’ الإنتاج الحربي - 61 هدفًا)

3 - النيجيري بوبا مينسواه (اتحاد الشرطة ’ المقاولون ’ الجونة ’ إنبي ’ الداخلية ’ المصري ’ أسمنت أسيوط - 57 هدفًا)

4 – السيراليوني تشيرنو مانساري (القناة ’ الأهلي ’ الاتحاد السكندري ’ الألمونيوم - 54 هدفًا)

5 – الغاني أحمد فليكس (الأهلي ’ الزمالك – 52 هدفًا)

6 – التونسي سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب ’ الزمالك – 51 هدفًا)

7 - – الإثيوبي شيمليس بيكلي (بتروجت - المقاصة - 46 هدفًا)

8 – الإيفواري فينسنت دي فونيه (إنبي ’ حرس الحدود – 41 هدفًا)

9 – البوركيني إيريك تراوري (أسوان - بيراميدز – الإسماعيلي -  37 هدفًا)

10 – البوركيني محمد كوفي (بتروجت – الزمالك ’ المصري ’ سموحة – 36 هدفًا).

 

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