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رياضة

نجم الزمالك: عبد الله السعيد استثنائي وناصر منسي يستطيع أن يكون هداف الدوري

عبد الله السعيد،فيتو
عبد الله السعيد،فيتو

قال عادل عبد الواحد نجم الزمالك السابق إن عبد الله السعيد لاعب الزمالك استثنائي ويستطيع أن يقود أي فريق للفوز بفضل شخصيته وخبرته في الملعب. 


وأشار نجم الزمالك في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي أحمد علي على قناة الزمالك إلى أن ناصر منسي يمتلك موهبة كبيرة ويستطيع أن يكون هداف الدوري الموسم الحالي. 


وشدد عبد الواحد على أن محمود بنتايك مدافع الفريق هو أفضل الصفقات حتى الآن ويؤدي بصورة رائعة ومكسب كبير للزمالك.

 

وتساوى ثلاثة لاعبين في صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز بعد ختام الجولة الأولى وهم وسام أبوعلي حامل لقب هداف الدوري المصري في الموسم الماضي، وزميله حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد هلال لاعب البنك الأهلي.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الأولي 

1- محمد هلال البنك الأهلي هدفان
1- وسام أبو علي الأهلي هدفان
1- حسين الشحات الأهلي هدفان
2- ناصر منسي الزمالك هدف واحد
2- ناصر ماهر الزمالك هدف واحد
2- عبد الله السعيد الزمالك هدف واحد
2- أحمد قندوسي سيراميكا كليوباترا هدف واحد
2- طاهر محمد طاهر الأهلي هدف واحد
2- أحمد بلحاج سيراميكا كليوباترا هدف واحد
2- حسام حسن سموحة هدف واحد
2- محمد أشرف حرس الحدود هدف واحد
2- محمود صابر عبد المحسن سموحة هدف واحد
2- عبد الكبير الوادي سموحة هدف واحد
2- صلاح محسن المصري البورسعيدي هدف واحد
2- فيستون كالالا مايلي بيراميدز هدف واحد
2- إيمانويل أبياه الاتحاد السكندري هدف واحد

 

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