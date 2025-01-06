إصلاح كسر خط مياه رئيسي بشارع التأمينات في قنا

تابع سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوتشت، بمحافظة قنا، إصلاح كسر خط المياه بشارع التأمينات، وذلك رفقة رزق عزت سكرتير الوحدة المحلية للمركز، وشركة المياه والصرف الصحي، الاتصالات، الازمات، المتابعة، المواقف والاشغالات، حيث تم شفط المياه وكسحها، وجرى الحفر لإصلاح الكسر باستخدام معدات الوحدة المحلية للمركز.

انقطاع المياه بسبب كسر ماسورة

وكانت قري المركز قد شهدت اليوم “الاثنين” كسر خط مياه رئيسي بشارع التأمينات مما نتج عنه انقطاع المياه عن قرى غرب السكة(كوم يعقوب،الرفشة قرى خط الجبل،السليمات.)،وجرى اصلاح الخط من جانب شركة المياه والصرف الصحي مع مجلس مدينة ابوتشت.

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