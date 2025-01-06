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رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع مجلس الدراسات العليا

أحمد فرج القاصد رئيس
أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية

ترأس الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماع مجلس الدراسات العليا بمشاركة عمداء ووكلاء الكليات للدراسات العليا وأعضاء اللجنة، "أون لاين" وحضور دعاء فهمي مدير عام العلاقات الثقافية ومحمد زيدان مديرعام الإدارة العامة للدراسات العليا.

وجه الدكتور أحمد القاصد التهنئة للشعب المصري والطلاب ومنسوبي الجامعة بالعام الميلادي الجديد متمنيا أن يكون عام رخاء وأمان في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، كما وجه التهنئة للأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

عيد الميلاد المجيد

وأشار  الدكتور أحمد القاصد إلي أن الجلسة تناولت الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا والعلاقات الثقافية،و قامت اللجنة بالمصادقة علي محضر اجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات،كما تم خلال الإجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراة عن العام الجامعي السابق والحالي إلي جانب الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة وخارجية بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية.

طلاب الدراسات العليا

وتابع  الدكتور أحمد القاصد أثناء اللجنة سير خطة الجامعة والكليات في مجال البحث العلمي والدراسات العليا بكليات  ومعاهد الجامعة، مؤكدا علي ضرورة تذليل العقبات التي تواجه الباحثين وطلاب الدراسات العليا وحل مشاكل المتعثرين،ومتابعة ملفات الطلاب،كما ناقش المجلس تحديد مواعيد إمتحانات طلاب الدراسات العليا  دبلوم - ماجستير - دكتوراه للفصل الدراسي الأول.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم  تسجيل ١٥١ بحث علمي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ونشره بالمجلات العالمية، خلال  شهر  ديسمبر، الي جانب تسجيل ١٠٧ رسالة علمية لنيل  درجتي الماجستير والدكتوراه بكليات ومعاهد الجامعة  منهم  ( ٦٩) طالب وطالبة لدرجة الماجستير و(٣٨) طالب وطالبة لدرجة الدكتوراة،مؤكدا  علي أهمية البحث العلمي والنشر الدولي وضرورة زيارة الأبحاث المنشورة وتشجيع البحث العلمي المشترك القابل للتطبيق لخدمة المجتمع وتحقيق أهداف الدولة والتنمية المستدامة.

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